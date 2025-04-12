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Боавишта - Насьонал 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:30
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
12 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Боавишта
Насьонал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Насьонал, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
30.11.2024Португалия — Примейра12-й турНасьонал0 : 0Боавишта
09.02.2021Португалия - Примейра18-й турБоавишта0 : 1Насьонал
19.09.2020Португалия - Примейра1-й турНасьонал3 : 3Боавишта
14.04.2019Португалия - Примейра29-й турБоавишта1 : 0Насьонал
09.12.2018Португалия - Примейра12-й турНасьонал0 : 0Боавишта
29.07.2018Португалия - Кубок лиги2-й раундНасьонал2 : 1Боавишта
06.05.2017Португалия - Примейра32-й турБоавишта2 : 2Насьонал
22.12.2016Португалия - Примейра15-й турНасьонал0 : 2Боавишта
06.03.2016Португалия - Примейра25-й турБоавишта0 : 1Насьонал
23.10.2015Португалия - Примейра8-й турНасьонал0 : 0Боавишта
07.04.2025Португалия — Примейра28-й тур0 : 2Боавишта
01.04.2025Португалия — Примейра27-й турБоавишта1 : 3
16.03.2025Португалия — Примейра26-й тур1 : 0Боавишта
09.03.2025Португалия — Примейра25-й турБоавишта1 : 2
02.03.2025Португалия — Примейра24-й турБоавишта1 : 0
06.04.2025Португалия — Примейра28-й турНасьонал0 : 1
30.03.2025Португалия — Примейра27-й тур1 : 0Насьонал
16.03.2025Португалия — Примейра26-й турНасьонал3 : 1
08.03.2025Португалия — Примейра25-й тур3 : 0Насьонал
01.03.2025Португалия — Примейра24-й турНасьонал2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2868
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2866
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2857
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2856
5 Санта-Клара2846
6 Витория Гимарайнш2845
7 Фамаликан2840
8 Каза Пия2840
9 Эшторил2839
10 Морейренсе2835
11 Риу Аве2829
12 Арока2829
13 Насьонал2829
14 Жил Висенте2826
15 Эштрела2826
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2818
18
Зона вылета
Боавишта2818

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