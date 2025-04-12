Боавишта - Насьонал 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 16:30
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
12 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Насьонал, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|09.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|19.09.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 3
|14.04.2019
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|09.12.2018
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|29.07.2018
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|06.05.2017
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 2
|22.12.2016
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|06.03.2016
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|23.10.2015
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|07.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 2
|01.04.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 3
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|28
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|28
|56
|5
|Санта-Клара
|28
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|28
|45
|7
|Фамаликан
|28
|40
|8
|Каза Пия
|28
|40
|9
|Эшторил
|28
|39
|10
|Морейренсе
|28
|35
|11
|Риу Аве
|28
|29
|12
|Арока
|28
|29
|13
|Насьонал
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|28
|26
|15
|Эштрела
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|28
|18
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|28
|18