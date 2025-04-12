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Аль-Наср - Эр-Рияд 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 20:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
12 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 27-й тур
Аль-Наср
Эр-Рияд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Эр-Рияд, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Франция Сабри Лямуши
История личных встреч
08.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур Эр-Рияд0 : 1Аль-Наср
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур Эр-Рияд2 : 2Аль-Наср
08.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур Аль-Наср4 : 1Эр-Рияд
04.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 26-й тур 1 : 3Аль-Наср
14.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур Аль-Наср3 : 1
10.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср3 : 0
07.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 24-й тур Аль-Наср2 : 2
03.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 1-й матч 0 : 0Аль-Наср
05.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 26-й тур Эр-Рияд0 : 0
13.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур 2 : 1Эр-Рияд
08.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 24-й тур Эр-Рияд1 : 0
02.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур 1 : 0Эр-Рияд
26.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур Эр-Рияд0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад2765
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2657
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср2654
4 Аль-Ахли2752
5 Аль-Кадисия2652
6 Аль-Шабаб2749
7 Аль-Таавун2738
8 Аль-Иттифак2636
9 Эр-Рияд2634
10 Аль-Халидж2633
11 Аль-Холуд2731
12 Дамак2728
13 Аль-Ороба2726
14 Аль-Фейха2626
15 Аль-Охдуд2724
16
Зона вылета
Аль-Вахда2723
17
Зона вылета
Аль-Фатех2623
18
Зона вылета
Аль-Раед2718

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