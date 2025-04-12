Аль-Наср - Эр-Рияд 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 20:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
12 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 27-й тур
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Эр-Рияд, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Сабри Лямуши
История личных встреч
|08.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|2 : 2
|08.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|4 : 1
|04.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|26-й тур
|1 : 3
|14.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|25-й тур
|3 : 1
|10.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|07.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|24-й тур
|2 : 2
|03.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|05.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|26-й тур
|0 : 0
|13.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|25-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|24-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|1 : 0
|26.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|27
|65
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|26
|57
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|26
|54
|4
|Аль-Ахли
|27
|52
|5
|Аль-Кадисия
|26
|52
|6
|Аль-Шабаб
|27
|49
|7
|Аль-Таавун
|27
|38
|8
|Аль-Иттифак
|26
|36
|9
|Эр-Рияд
|26
|34
|10
|Аль-Халидж
|26
|33
|11
|Аль-Холуд
|27
|31
|12
|Дамак
|27
|28
|13
|Аль-Ороба
|27
|26
|14
|Аль-Фейха
|26
|26
|15
|Аль-Охдуд
|27
|24
| 16
Зона вылета
|Аль-Вахда
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Аль-Фатех
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Аль-Раед
|27
|18