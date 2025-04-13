Акрон - Факел 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 13:30
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
13 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Факел, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|27.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|17.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 0
|08.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 0
|15.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|0 : 2
|01.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|31.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 3
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Акрон» — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|23
|52
|2
|Спартак М
|24
|47
|3
|Зенит
|23
|47
|4
|ЦСКА
|24
|47
|5
|Динамо М
|24
|43
|6
|Локомотив М
|24
|41
|7
|Рубин
|24
|36
|8
|Ростов
|23
|33
|9
|Динамо Мх
|24
|27
|10
|Акрон
|23
|25
|11
|Крылья Советов
|23
|23
|12
|Химки
|23
|23
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|24
|20
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Факел
|23
|15
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|24
|14