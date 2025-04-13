00:57 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 13 апреля
Свернуть список

Акрон - Факел 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 13:30
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
13 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур
Акрон
Факел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Факел, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Акрон2 : 0Факел
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Факел1 : 2Акрон
27.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Факел0 : 2Акрон
17.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Акрон2 : 0Факел
08.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Факел1 : 0Акрон
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Акрон0 : 2Факел
01.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Факел1 : 0Акрон
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 0Акрон
31.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Акрон2 : 3
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Акрон1 : 2
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 3
09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 0 : 2Акрон
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Факел2 : 1
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Факел0 : 0
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 1 : 0Факел
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 5 : 0Факел
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур 0 : 4Факел
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Акрон» — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2352
2 Спартак М2447
3 Зенит2347
4 ЦСКА2447
5 Динамо М2443
6 Локомотив М2441
7 Рубин2436
8 Ростов2333
9 Динамо Мх2427
10 Акрон2325
11 Крылья Советов2323
12 Химки2323
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2420
14
Стыковая зона
Ахмат2320
15
Зона вылета
Факел2315
16
Зона вылета
Оренбург2414

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close