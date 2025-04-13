Зенит - Краснодар 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 16:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
13 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Краснодар, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 1
|28.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|13.07.2024
|OLIMPBET Суперкубок России 2024
|Финал
|4 : 2
|13.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|30.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|25.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 3
|07.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|3 : 2
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|3 : 2
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|4 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|8 : 1
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|0 : 3
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 24-го тура РПЛ: «Зенит» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|23
|52
|2
|Спартак М
|24
|47
|3
|Зенит
|23
|47
|4
|ЦСКА
|24
|47
|5
|Динамо М
|24
|43
|6
|Локомотив М
|24
|41
|7
|Рубин
|24
|36
|8
|Ростов
|23
|33
|9
|Динамо Мх
|24
|27
|10
|Акрон
|23
|25
|11
|Крылья Советов
|23
|23
|12
|Химки
|23
|23
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|24
|20
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Факел
|23
|15
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|24
|14