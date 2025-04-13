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Зенит - Краснодар 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 16:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
13 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур
Зенит
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Краснодар, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар4 : 1Зенит
28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Краснодар2 : 0Зенит
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит1 : 0Краснодар
13.07.2024 OLIMPBET Суперкубок России 2024 Финал Зенит4 : 2Краснодар
13.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Краснодар1 : 2Зенит
11.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Зенит1 : 1Краснодар
13.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 2Краснодар
30.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Краснодар0 : 1Зенит
25.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Краснодар1 : 3Зенит
07.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Зенит3 : 2Краснодар
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур 0 : 1Зенит
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Зенит
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Зенит3 : 2
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Зенит4 : 0
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Зенит2 : 0
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Краснодар8 : 1
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Краснодар1 : 0
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 0 : 3Краснодар
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар5 : 0
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Краснодар2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 24-го тура РПЛ: «Зенит» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2352
2 Спартак М2447
3 Зенит2347
4 ЦСКА2447
5 Динамо М2443
6 Локомотив М2441
7 Рубин2436
8 Ростов2333
9 Динамо Мх2427
10 Акрон2325
11 Крылья Советов2323
12 Химки2323
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2420
14
Стыковая зона
Ахмат2320
15
Зона вылета
Факел2315
16
Зона вылета
Оренбург2414

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