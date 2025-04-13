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Химки - Крылья Советов 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 18:30
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
13 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур
Химки
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Крылья Советов, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
29.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Крылья Советов0 : 0Химки
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Крылья Советов2 : 2 ДВХимки
25.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Крылья Советов1 : 1Химки
15.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Крылья Советов0 : 0Химки
10.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Химки0 : 0Крылья Советов
24.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Химки4 : 1Крылья Советов
19.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Химки3 : 7Крылья Советов
06.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Крылья Советов3 : 0Химки
22.02.2021 Кубок России 1/8 финала Химки0 : 4Крылья Советов
12.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Крылья Советов2 : 0Химки
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 4 : 1Химки
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Химки2 : 0
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Химки1 : 1
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 0Химки
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Химки1 : 0
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур 2 : 1Крылья Советов
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Крылья Советов1 : 1
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Крылья Советов1 : 1
28.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Крылья Советов5 : 1
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур 2 : 0Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Химки» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2352
2 Спартак М2447
3 Зенит2347
4 ЦСКА2447
5 Динамо М2443
6 Локомотив М2441
7 Рубин2436
8 Ростов2333
9 Динамо Мх2427
10 Акрон2325
11 Крылья Советов2323
12 Химки2323
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2420
14
Стыковая зона
Ахмат2320
15
Зона вылета
Факел2315
16
Зона вылета
Оренбург2414

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