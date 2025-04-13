Химки - Крылья Советов 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 18:30
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
13 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Крылья Советов, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|29.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 ДВ
|25.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|15.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|10.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|4 : 1
|19.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 7
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|3 : 0
|22.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|0 : 4
|12.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 0
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|29.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|28.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Химки» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|23
|52
|2
|Спартак М
|24
|47
|3
|Зенит
|23
|47
|4
|ЦСКА
|24
|47
|5
|Динамо М
|24
|43
|6
|Локомотив М
|24
|41
|7
|Рубин
|24
|36
|8
|Ростов
|23
|33
|9
|Динамо Мх
|24
|27
|10
|Акрон
|23
|25
|11
|Крылья Советов
|23
|23
|12
|Химки
|23
|23
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|24
|20
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Факел
|23
|15
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|24
|14