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КАМАЗ - Енисей 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 16:00
13 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур
КАМАЗ
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Енисей, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Енисей2 : 1КАМАЗ
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур КАМАЗ1 : 1Енисей
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Енисей2 : 0КАМАЗ
06.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Енисей2 : 1КАМАЗ
01.11.2022 Fonbet Кубок России 1/16 финала КАМАЗ2 : 0Енисей
14.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур КАМАЗ1 : 0Енисей
30.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Енисей0 : 0КАМАЗ
13.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур КАМАЗ1 : 1Енисей
17.02.2020 Кубок ФНЛ Группа A. 2-й тур КАМАЗ2 : 2Енисей
21.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Енисей2 : 0КАМАЗ
05.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 2 : 1КАМАЗ
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур КАМАЗ1 : 0
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур КАМАЗ2 : 3
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 1 : 0КАМАЗ
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур КАМАЗ3 : 1
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Енисей0 : 3
31.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 2 : 1Енисей
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Енисей2 : 0
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 1Енисей
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Енисей0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2759
2
Повышение
Торпедо М2851
3
Стыковая зона
Урал2849
4
Стыковая зона
Сочи2747
5 Черноморец2747
6 СКА-Хабаровск2741
7 Енисей2737
8 Арсенал Т2736
9 Ротор2736
10 Родина2735
11 Чайка2833
12 Нефтехимик2833
13 Шинник2832
14 КАМАЗ2731
15 Уфа2826
16
Зона вылета
Алания2823
17
Зона вылета
Тюмень2823
18
Зона вылета
Сокол2722

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