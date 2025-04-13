Балтика - Сочи 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 17:00
13 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Сочи, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 1
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 1
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 2
|03.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|23.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|24.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|29.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|24.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|4 : 1
|12.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|2 : 2
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|06.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|1 : 2
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|2 : 4
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|4 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|8 : 1
|06.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|3 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|31.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|2 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|27
|59
| 2
Повышение
|Торпедо М
|28
|51
| 3
Стыковая зона
|Урал
|28
|49
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|27
|47
|5
|Черноморец
|27
|47
|6
|СКА-Хабаровск
|27
|41
|7
|Енисей
|27
|37
|8
|Арсенал Т
|27
|36
|9
|Ротор
|27
|36
|10
|Родина
|27
|35
|11
|Чайка
|28
|33
|12
|Нефтехимик
|28
|33
|13
|Шинник
|28
|32
|14
|КАМАЗ
|27
|31
|15
|Уфа
|28
|26
| 16
Зона вылета
|Алания
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Сокол
|27
|22