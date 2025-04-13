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Балтика - Сочи 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 17:00
13 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур
Балтика
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Сочи, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Сочи2 : 1Балтика
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Балтика1 : 1Сочи
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Сочи1 : 1Балтика
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Сочи2 : 2Балтика
03.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Балтика0 : 0Сочи
23.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Сочи2 : 0Балтика
24.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Балтика0 : 1Сочи
29.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Балтика0 : 1Сочи
24.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Сочи4 : 1Балтика
12.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Балтика2 : 2Сочи
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур 2 : 1Балтика
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 2Балтика
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Балтика2 : 4
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Балтика4 : 0
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур 2 : 0Балтика
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур 8 : 1Сочи
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 3 : 1Сочи
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Сочи1 : 1
31.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Сочи2 : 1
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур 4 : 0Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2759
2
Повышение
Торпедо М2851
3
Стыковая зона
Урал2849
4
Стыковая зона
Сочи2747
5 Черноморец2747
6 СКА-Хабаровск2741
7 Енисей2737
8 Арсенал Т2736
9 Ротор2736
10 Родина2735
11 Чайка2833
12 Нефтехимик2833
13 Шинник2832
14 КАМАЗ2731
15 Уфа2826
16
Зона вылета
Алания2823
17
Зона вылета
Тюмень2823
18
Зона вылета
Сокол2722

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