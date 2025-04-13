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Вулверхэмптон - Тоттенхэм Хотспур 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 15:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
13 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Бразилия пз Андре Триндаде
5 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
24 Англия зщ Джед Спенс
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
14 Англия пз Арчи Грей
8 Мали пз Ив Биссума
11 Франция пз Матис Тель
28 Франция нп Вильсон Одобер
19 Англия нп Доминик Соланке
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Вулверхэмптон
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Вулверхэмптон
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон2 : 1Тоттенхэм Хотспур
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вулверхэмптон1 : 0Тоттенхэм Хотспур
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Вулверхэмптон
13.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Вулверхэмптон
22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Вулверхэмптон2 : 2 2 : 3Тоттенхэм Хотспур
22.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон0 : 1Тоттенхэм Хотспур
16.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вулверхэмптон
27.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 1 : 2Вулверхэмптон
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон1 : 0
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 2Вулверхэмптон
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон1 : 1
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 5 : 4Вулверхэмптон
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 1
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
03.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Тоттенхэм Хотспур3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3173
2
Лига чемпионов
Арсенал3162
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити3255
5
Лига Европы
Астон Вилла3254
6 Челси3153
7 Ньюкасл Юнайтед3053
8 Фулхэм3148
9 Брайтон энд Хоув Альбион3248
10 Борнмут3145
11 Кристал Пэлас3143
12 Брентфорд3142
13 Манчестер Юнайтед3138
14 Эвертон3238
15 Тоттенхэм Хотспур3137
16 Вест Хэм Юнайтед3135
17 Вулверхэмптон3132
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3120
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3210

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