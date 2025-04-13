Вулверхэмптон - Тоттенхэм Хотспур 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 15:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
13 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|24
|зщ
|Джед Спенс
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|14
|пз
|Арчи Грей
|8
|пз
|Ив Биссума
|11
|пз
|Матис Тель
|28
|нп
|Вильсон Одобер
|19
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 2 2 : 3
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|16.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|27.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|03.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|32
|54
|6
|Челси
|31
|53
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|53
|8
|Фулхэм
|31
|48
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|48
|10
|Борнмут
|31
|45
|11
|Кристал Пэлас
|31
|43
|12
|Брентфорд
|31
|42
|13
|Манчестер Юнайтед
|31
|38
|14
|Эвертон
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|37
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|35
|17
|Вулверхэмптон
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|31
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|10