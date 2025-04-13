Бетис - Вильярреал 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 18:30
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
13 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Вильярреал, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Адриан
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Марк Бартра
|15
|зщ
|Ромен Перро
|7
|пз
|Антони
|22
|пз
|Иско
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|36
|нп
|Хесус Родригес
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|1
|вр
|Луис Жуниор
|17
|зщ
|Кико Фемения
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|22
|нп
|Айосе Перес
|15
|нп
|Тьерно Барри
|21
|нп
|Йереми Пино
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 2
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|13.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|01.07.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 3
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 4
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|60
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|30
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|48
|7
|Сельта
|30
|43
|8
|Мальорка
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|31
|41
|10
|Райо Вальекано
|30
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Валенсия
|31
|37
|13
|Севилья
|31
|36
|14
|Осасуна
|30
|35
|15
|Жирона
|30
|34
|16
|Эспаньол
|29
|32
|17
|Алавес
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Леганес
|30
|28
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|30
|16