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Бетис - Вильярреал 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 18:30
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
13 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Бетис
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Вильярреал, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
13Испаниявр Адриан
3ИспаниязщДиего Льоренте
5ИспаниязщМарк Бартра
15ФранциязщРомен Перро
7Бразилияпз Антони
22Испанияпз Иско
18ИспанияпзПабло Форнальс
4СШАпзДжонни Кардозо
24ИспаниянпАйтор Руибаль
36ИспаниянпХесус Родригес
19КолумбиянпКучо Эрнандес
1БразилияврЛуис Жуниор
17ИспаниязщКико Фемения
8АргентиназщХуан Фойт
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23ИспаниязщСерхи Кардона
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
22ИспаниянпАйосе Перес
15ФранциянпТьерно Барри
21ИспаниянпЙереми Пино
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
15.12.2024Испания — Примера17-й турВильярреал1 : 2Бетис
10.03.2024Испания - Примера28-й турБетис2 : 3Вильярреал
13.08.2023Испания - Примера1-й турВильярреал1 : 2Бетис
12.03.2023Испания - Примера25-й турВильярреал1 : 1Бетис
11.09.2022Испания - Примера5-й турБетис1 : 0Вильярреал
06.02.2022Испания - Примера23-й турБетис0 : 2Вильярреал
03.10.2021Испания - Примера8-й турВильярреал2 : 0Бетис
14.02.2021Испания - Примера23-й турВильярреал1 : 2Бетис
13.12.2020Испания - Примера13-й турБетис1 : 1Вильярреал
01.07.2020Испания - Примера33-й турБетис0 : 2Вильярреал
10.04.2025Лига конференций1/4 финала. 1-й матчБетис2 : 0
05.04.2025Испания — Примера30-й тур1 : 1Бетис
30.03.2025Испания — Примера29-й турБетис2 : 1
16.03.2025Испания — Примера28-й тур2 : 3Бетис
13.03.2025Лига конференций1/8 финала. 2-й матч0 : 4Бетис
06.04.2025Испания — Примера30-й турВильярреал0 : 0
30.03.2025Испания — Примера29-й тур1 : 2Вильярреал
15.03.2025Испания — Примера28-й турВильярреал1 : 2
08.03.2025Испания — Примера27-й тур1 : 0Вильярреал
22.02.2025Испания — Примера25-й тур0 : 1Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3067
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3063
3
Лига чемпионов
Атлетико М3060
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3054
5
Лига Европы
Бетис3048
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2948
7 Сельта3043
8 Мальорка3143
9 Реал Сосьедад3141
10 Райо Вальекано3040
11 Хетафе3139
12 Валенсия3137
13 Севилья3136
14 Осасуна3035
15 Жирона3034
16 Эспаньол2932
17 Алавес3030
18
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
19
Зона вылета
Леганес3028
20
Зона вылета
Вальядолид3016

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