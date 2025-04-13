Осер - Лион 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 20:45
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
13 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лион, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Лион
Лион
|16
|вр
|Донован Леон
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|34
|пз
|Rudy Matondo
|18
|пз
|Ассан Диуссе
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|45
|пз
|Адо Онаиву
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|7
|пз
|Жордан Верету
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|32
|нп
|Тьяго Альмада
|10
|нп
|Александр Ляказетт
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|17.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|07.04.2012
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|27.11.2011
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|11.05.2011
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|4 : 0
|22.12.2010
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|05.05.2010
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|22.08.2009
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 3
|15.03.2009
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|14.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|28.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|4 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Страсбург
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Лион
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|28
|47
|7
|Лилль
|28
|47
|8
|Брест
|28
|43
|9
|Ланс
|29
|42
|10
|Осер
|28
|38
|11
|Тулуза
|28
|34
|12
|Ренн
|28
|32
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Реймс
|29
|29
|15
|Анже
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|28
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|28
|15