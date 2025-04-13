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Осер - Лион 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 20:45
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
13 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Осер
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лион, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Лион
Лион
16ГвианаврДонован Леон
23НидерландызщКи-Яна Хувер
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
4Бразилиязщ Жубал
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
14ГаназщГидеон Менса
10ФранцияпзГаэтан Перрен
34ФранцияпзRudy Matondo
18СенегалпзАссан Диуссе
17МалипзЛассин Синайоко
45ЯпонияпзАдо Онаиву
23БразилияврЛукас Перри
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
7ФранцияпзЖордан Верету
31СербияпзНеманья Матич
8ФранцияпзКорентин Толиссо
18ФранциянпРайан Шерки
32АргентинанпТьяго Альмада
10ФранциянпАлександр Ляказетт
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
27.10.2024Франция — Лига 19-й турЛион2 : 2Осер
17.02.2023Франция - Лига 124-й турОсер2 : 1Лион
31.08.2022Франция - Лига 15-й турЛион2 : 1Осер
07.04.2012Франция - Лига 131-й турЛион2 : 1Осер
27.11.2011Франция - Лига 115-й турОсер0 : 3Лион
11.05.2011Франция - Лига 135-й турОсер4 : 0Лион
22.12.2010Франция - Лига 119-й турЛион1 : 1Осер
05.05.2010Франция - Лига 136-й турЛион2 : 1Осер
22.08.2009Франция - Лига 13-й турОсер0 : 3Лион
15.03.2009Франция - Лига 128-й турЛион0 : 2Осер
06.04.2025Франция — Лига 128-й тур0 : 1Осер
30.03.2025Франция — Лига 127-й турОсер1 : 0
14.03.2025Франция — Лига 126-й тур1 : 1Осер
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур0 : 2Осер
02.03.2025Франция — Лига 124-й турОсер0 : 1
10.04.2025Лига Европы1/4 финала. 1-й матчЛион2 : 2
05.04.2025Франция — Лига 128-й турЛион2 : 1
28.03.2025Франция — Лига 127-й тур4 : 2Лион
16.03.2025Франция — Лига 126-й турЛион4 : 2
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матчЛион4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Монако2953
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Квалификация Лиги чемпионов
Страсбург2849
5
Лига Европы
Лион2848
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2847
7 Лилль2847
8 Брест2843
9 Ланс2942
10 Осер2838
11 Тулуза2834
12 Ренн2832
13 Нант2830
14 Реймс2929
15 Анже2827
16
Стыковая зона
Гавр2827
17
Зона вылета
Сент-Этьен2823
18
Зона вылета
Монпелье2815

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