Анже - Монпелье 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 17:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
13 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Монпелье, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Монпелье
Монпелье
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|26
|пз
|Флоран Анен
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|10
|пз
|Химад Абделли
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Эстебан Леполь
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|4
|зщ
|Кики Куяте
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|18
|пз
|Николя Пеи
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Анди Делор
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|5 : 0
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 0
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|4 : 1
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|4 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|10.03.2019
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 2
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Страсбург
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Лион
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|28
|47
|7
|Лилль
|28
|47
|8
|Брест
|28
|43
|9
|Ланс
|29
|42
|10
|Осер
|28
|38
|11
|Тулуза
|28
|34
|12
|Ренн
|28
|32
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Реймс
|29
|29
|15
|Анже
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|28
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|28
|15