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Анже - Монпелье 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 17:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
13 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Анже
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Монпелье, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Монпелье
Монпелье
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
21ФранциязщЖордан Лефор
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
26ФранцияпзФлоран Анен
14МароккопзЯссин Белькдим
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
10АлжирпзХимад Абделли
18ГабоннпДжим Аллевина
19ФранциянпЭстебан Леполь
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
4МализщКики Куяте
5МализщМодибо Саньян
3ГвинеязщИссиага Силла
12ФранцияпзЖордан Ферри
13ФранцияпзЖорис Шотар
70ФранцияпзТангуй Кулибали
18ФранцияпзНиколя Пеи
11ФранцияпзТежи Саванье
9АлжирнпАнди Делор
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияЖан-Луи Гассе
История личных встреч
12.01.2025Франция — Лига 117-й турМонпелье1 : 3Анже
05.03.2023Франция - Лига 126-й турМонпелье5 : 0Анже
11.09.2022Франция - Лига 17-й турАнже2 : 1Монпелье
21.05.2022Франция - Лига 138-й турАнже2 : 0Монпелье
22.12.2021Франция - Лига 119-й турМонпелье4 : 1Анже
04.04.2021Франция - Лига 131-й турАнже1 : 1Монпелье
20.09.2020Франция - Лига 14-й турМонпелье4 : 1Анже
22.02.2020Франция - Лига 126-й турАнже1 : 0Монпелье
26.10.2019Франция - Лига 111-й турМонпелье0 : 0Анже
10.03.2019Франция - Лига 128-й турМонпелье2 : 2Анже
05.04.2025Франция — Лига 128-й тур1 : 0Анже
30.03.2025Франция — Лига 127-й турАнже0 : 3
15.03.2025Франция — Лига 126-й турАнже0 : 2
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур2 : 0Анже
02.03.2025Франция — Лига 124-й турАнже0 : 4
06.04.2025Франция — Лига 128-й турМонпелье0 : 2
30.03.2025Франция — Лига 127-й тур1 : 0Монпелье
16.03.2025Франция — Лига 126-й турМонпелье0 : 2
08.03.2025Франция — Лига 125-й тур1 : 0Монпелье
02.03.2025Франция — Лига 124-й турМонпелье0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Монако2953
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Квалификация Лиги чемпионов
Страсбург2849
5
Лига Европы
Лион2848
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2847
7 Лилль2847
8 Брест2843
9 Ланс2942
10 Осер2838
11 Тулуза2834
12 Ренн2832
13 Нант2830
14 Реймс2929
15 Анже2827
16
Стыковая зона
Гавр2827
17
Зона вылета
Сент-Этьен2823
18
Зона вылета
Монпелье2815

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