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Сент-Этьен - Брест 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 15:00
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
13 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Сент-Этьен
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Брест, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Брест
Брест
30ФранцияврГотье Ларсоннёр
27ФранциязщИванн Масон
13ФранциязщМаксим Бернауэр
3ФранциязщМикаэль Наде
19ФранциязщЛео Петро
6МароккопзБеньямин Бушуари
4ФранцияпзПьер Эква
10ФранцияпзФлорьян Тардье
7ФранциянпИрвен Кардона
32БельгиянпЛукас Стассин
22ГрузиянпЗурико Давиташвили
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
22МализщМассадио Айдара
45ФранцияпзМахди Камара
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
8ФранцияпзЮго Маньетти
26ФранцияпзМатиас Перейра Лаж
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
17СенегалнпАбдалла Сима
Главные тренеры
НорвегияЭйрик Хорнеланн
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
31.08.2024Франция — Лига 13-й турБрест4 : 0Сент-Этьен
16.04.2022Франция - Лига 132-й турСент-Этьен2 : 1Брест
01.12.2021Франция - Лига 116-й турБрест1 : 0Сент-Этьен
24.04.2021Франция - Лига 134-й турСент-Этьен1 : 2Брест
21.11.2020Франция - Лига 111-й турБрест4 : 1Сент-Этьен
16.02.2020Франция - Лига 125-й турБрест3 : 2Сент-Этьен
18.08.2019Франция - Лига 12-й турСент-Этьен1 : 1Брест
19.01.2013Франция - Лига 121-й турБрест0 : 1Сент-Этьен
26.08.2012Франция - Лига 13-й турСент-Этьен4 : 0Брест
15.04.2012Франция - Лига 132-й турСент-Этьен2 : 1Брест
06.04.2025Франция — Лига 128-й тур1 : 0Сент-Этьен
29.03.2025Франция — Лига 127-й турСент-Этьен1 : 6
16.03.2025Франция — Лига 126-й тур0 : 2Сент-Этьен
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур1 : 1Сент-Этьен
01.03.2025Франция — Лига 124-й турСент-Этьен1 : 3
05.04.2025Франция — Лига 128-й турБрест2 : 1
30.03.2025Франция — Лига 127-й тур2 : 4Брест
16.03.2025Франция — Лига 126-й турБрест0 : 0
09.03.2025Франция — Лига 125-й турБрест2 : 0
02.03.2025Франция — Лига 124-й тур2 : 1Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Монако2953
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Квалификация Лиги чемпионов
Страсбург2849
5
Лига Европы
Лион2848
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2847
7 Лилль2847
8 Брест2843
9 Ланс2942
10 Осер2838
11 Тулуза2834
12 Ренн2832
13 Нант2830
14 Реймс2929
15 Анже2827
16
Стыковая зона
Гавр2827
17
Зона вылета
Сент-Этьен2823
18
Зона вылета
Монпелье2815

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