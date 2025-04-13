Сент-Этьен - Брест 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 15:00
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
13 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Брест, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Брест
Брест
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|27
|зщ
|Иванн Масон
|13
|зщ
|Максим Бернауэр
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|4
|пз
|Пьер Эква
|10
|пз
|Флорьян Тардье
|7
|нп
|Ирвен Кардона
|32
|нп
|Лукас Стассин
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Юго Маньетти
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Абдалла Сима
Главные тренеры
|Эйрик Хорнеланн
|Эрик Руа
История личных встреч
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|16.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|24.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|21.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|3 : 2
|18.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|19.01.2013
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|26.08.2012
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|15.04.2012
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 6
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 3
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 4
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Страсбург
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Лион
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|28
|47
|7
|Лилль
|28
|47
|8
|Брест
|28
|43
|9
|Ланс
|29
|42
|10
|Осер
|28
|38
|11
|Тулуза
|28
|34
|12
|Ренн
|28
|32
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Реймс
|29
|29
|15
|Анже
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|28
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|28
|15