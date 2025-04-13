Аталанта - Болонья 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 12:30
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
13 Апреля 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Болонья, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Болонья
Болонья
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|7
|пз
|Хуан Куадрадо
|13
|пз
|Эдерсон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|8
|пз
|Марио Пашалич
|15
|пз
|Мартен де Рон
|32
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Адемола Лукман
|34
|вр
|Федерико Равалья
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|11
|пз
|Дан Ндой
|2
|пз
|Эмиль Хольм
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|18
|пз
|Томмазо Побега
|21
|пз
|Йенс Одгор
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|04.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 2
|09.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|5 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|07.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|01.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 3
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|5 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|31
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|31
|55
|7
|Рома
|31
|53
|8
|Фиорентина
|31
|52
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|31
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|31
|31
|15
|Кальяри
|31
|30
|16
|Парма
|31
|27
|17
|Лечче
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|31
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|32
|15