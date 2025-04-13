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Аталанта - Болонья 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 12:30
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
13 Апреля 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Аталанта
Болонья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Болонья, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Болонья
Болонья
29 Италия вр Марко Карнезекки
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
7 Колумбия пз Хуан Куадрадо
13 Бразилия пз Эдерсон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
8 Хорватия пз Марио Пашалич
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
32 Италия нп Матео Ретеги
11 Нигерия нп Адемола Лукман
34 Италия вр Федерико Равалья
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
11 Швейцария пз Дан Ндой
2 Швеция пз Эмиль Хольм
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
18 Италия пз Томмазо Побега
21 Дания пз Йенс Одгор
30 Аргентина нп Бенхамин Домингес
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
04.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта0 : 1Болонья
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Болонья1 : 1Аталанта
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Аталанта1 : 2Болонья
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Болонья1 : 0Аталанта
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Аталанта0 : 2Болонья
09.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Болонья1 : 2Аталанта
20.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Болонья0 : 1Аталанта
28.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Аталанта0 : 0Болонья
25.04.2021 Италия - Серия А 33-й тур Аталанта5 : 0Болонья
23.12.2020 Италия - Серия А 14-й тур Болонья2 : 2Аталанта
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Аталанта0 : 1
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 1 : 0Аталанта
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Аталанта0 : 2
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 0 : 4Аталанта
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Аталанта0 : 0
07.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Болонья1 : 1
01.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 0 : 3Болонья
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 0 : 1Болонья
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Болонья5 : 0
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 2Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3168
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Аталанта3158
4
Лига чемпионов
Болонья3157
5
Лига Европы
Ювентус3156
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3155
7 Рома3153
8 Фиорентина3152
9 Милан3251
10 Торино3140
11 Удинезе3240
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3131
15 Кальяри3130
16 Парма3127
17 Лечче3126
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3124
20
Зона вылета
Монца3215

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