ПЕК Зволле - Твенте 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 14:30
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
13 Апреля 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Твенте, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|3
|зщ
|Оливье Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|30
|пз
|Ryan Thomas
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|18
|пз
|Михел Влап
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|37
|пз
|Наджи Унювар
|30
|нп
|Сайфалла Лтайеф
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|19.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 3
|10.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 1
|10.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|17.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|26.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|2 : 2
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 2
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 6
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|28
|70
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|61
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|28
|53
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|28
|34
|9
|НЕК Неймеген
|29
|33
|10
|Фортуна
|29
|33
|11
|Хераклес
|28
|32
|12
|Гронинген
|28
|32
|13
|Спарта
|28
|31
|14
|ПЕК Зволле
|28
|30
|15
|НАК Бреда
|28
|30
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|29
|19
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|28
|19