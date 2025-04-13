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ПЕК Зволле - Твенте 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 14:30
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
13 Апреля 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Твенте, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Твенте
Энсхеде
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
3 Нидерланды зщ Оливье Артссен
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
30 Новая Зеландия пз Ryan Thomas
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
50 Болгария пз Филип Крастев
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
18 Нидерланды пз Михел Влап
23 Чехия пз Михал Садилек
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
37 Нидерланды пз Наджи Унювар
30 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
Главные тренеры
Нидерланды Йонни Янсен
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Твенте1 : 1ПЕК Зволле
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле1 : 2Твенте
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Твенте3 : 1ПЕК Зволле
19.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Твенте1 : 0ПЕК Зволле
18.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПЕК Зволле1 : 3Твенте
10.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле1 : 0Твенте
31.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Твенте5 : 1ПЕК Зволле
10.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Твенте2 : 1ПЕК Зволле
17.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте2 : 0ПЕК Зволле
26.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПЕК Зволле2 : 0Твенте
05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур ПЕК Зволле2 : 0
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур ПЕК Зволле0 : 1
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 4 : 2ПЕК Зволле
05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур Твенте1 : 1
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 2 : 1Твенте
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Твенте2 : 6
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Твенте1 : 0
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 1Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2870
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2861
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2959
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2853
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2847
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2846
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2845
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2834
9 НЕК Неймеген2933
10 Фортуна2933
11 Хераклес2832
12 Гронинген2832
13 Спарта2831
14 ПЕК Зволле2830
15 НАК Бреда2830
16
Стыковая зона
Виллем II2824
17
Зона вылета
Валвейк2919
18
Зона вылета
Алмере Сити2819

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