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Виллем II - Аякс 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 16:45
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
13 Апреля 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Виллем II
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Аякс, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Аякс
Амстердам
1 Франция вр Томас Дидийон
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
4 Нидерланды зщ Эрик Схаутен
15 Сербия зщ Miodrag Pivas
5 Исландия зщ Рунар Сигюргейрссон
7 Нидерланды пз Ник Додеман
8 Нидерланды пз Йессе Босх
34 Нидерланды пз Amine Lachkar
17 Нидерланды пз Патрик Йоостен
16 Нидерланды пз Ринго Мервелд
18 ДР Конго нп Жереми Бокила
16 Бразилия вр Лима Матеус
2 Бразилия зщ Лукас Роза
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
24 Италия зщ Даниэле Ругани
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
6 Англия пз Джордан Хендерсон
18 Нидерланды пз Дави Классен
23 Нидерланды нп Стивен Бергёйс
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
11 Бельгия нп Мика Годтс
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Аякс1 : 0Виллем II
19.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Виллем II0 : 1Аякс
02.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Аякс5 : 0Виллем II
28.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Аякс3 : 1Виллем II
23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Виллем II1 : 1Аякс
06.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс0 : 2Виллем II
05.05.2019 Кубок Нидерландов Финал Виллем II0 : 4Аякс
06.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Виллем II1 : 4Аякс
03.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс2 : 0Виллем II
24.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Аякс3 : 1Виллем II
04.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур 3 : 1Виллем II
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур Виллем II0 : 2
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 1 : 0Виллем II
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Виллем II2 : 3
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 4 : 0Виллем II
06.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур Аякс3 : 1
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 0 : 2Аякс
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Аякс2 : 2
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 4 : 1Аякс
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 0 : 1Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2870
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2861
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2959
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2853
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2847
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2846
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2845
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2834
9 НЕК Неймеген2933
10 Фортуна2933
11 Хераклес2832
12 Гронинген2832
13 Спарта2831
14 ПЕК Зволле2830
15 НАК Бреда2830
16
Стыковая зона
Виллем II2824
17
Зона вылета
Валвейк2919
18
Зона вылета
Алмере Сити2819

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