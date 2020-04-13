Виллем II - Аякс 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 16:45
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
13 Апреля 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Аякс, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Томас Дидийон
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|4
|зщ
|Эрик Схаутен
|15
|зщ
|Miodrag Pivas
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|34
|пз
|Amine Lachkar
|17
|пз
|Патрик Йоостен
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|18
|нп
|Жереми Бокила
|16
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Лукас Роза
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|18
|пз
|Дави Классен
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|9
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 1
|02.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|5 : 0
|28.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 1
|23.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|06.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 2
|05.05.2019
|Кубок Нидерландов
|Финал
|0 : 4
|06.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 4
|03.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 0
|24.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 1
|04.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|3 : 1
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|3 : 1
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|28
|70
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|61
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|28
|53
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|28
|34
|9
|НЕК Неймеген
|29
|33
|10
|Фортуна
|29
|33
|11
|Хераклес
|28
|32
|12
|Гронинген
|28
|32
|13
|Спарта
|28
|31
|14
|ПЕК Зволле
|28
|30
|15
|НАК Бреда
|28
|30
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|29
|19
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|28
|19