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Брага - АВС 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 19:00
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
13 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Брага
АВС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - АВС, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
АВС
Вила-даз-Авиш
91 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
4 Мали зщ Сику Ньякате
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
10 Сербия зщ Урош Рачич
6 Бразилия пз Витор Карвальо
21 Португалия пз Рикарду Орта
16 Уругвай пз Родриго Саласар
77 Испания нп Габри Мартинес
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
13 Мексика вр Гильермо Очоа
4 Уругвай зщ Ignacio Rodriguez
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
27 Люксембург зщ Эрик Вейга
25 Португалия пз Томаш Тавареш
15 Испания пз Хауме
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
7 Бразилия пз Лукас Фернандес
17 Эквадор нп John Mercado
29 Кабо-Верде нп Зе Луиш
10 Кабо-Верде нп Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур АВС0 : 1Брага
07.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур 1 : 1Брага
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Брага2 : 1
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 0 : 1Брага
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Брага1 : 0
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 2 : 1Брага
04.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур АВС0 : 3
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 4 : 1АВС
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 2 : 0АВС
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур АВС0 : 1
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 1АВС
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2868
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2866
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2857
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2856
5 Витория Гимарайнш2948
6 Санта-Клара2846
7 Фамаликан2943
8 Каза Пия2840
9 Эшторил2939
10 Морейренсе2835
11 Насьонал2932
12 Риу Аве2829
13 Арока2829
14 Жил Висенте2926
15 Эштрела2826
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2818
18
Зона вылета
Боавишта2918

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