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Динамо-Брест - Сморгонь 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 17:00
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
13 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 4-й тур
Динамо-Брест
Сморгонь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Сморгонь, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
10.08.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Сморгонь0 : 2Динамо-Брест
29.03.2024 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест4 : 1Сморгонь
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Сморгонь3 : 1Динамо-Брест
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест2 : 1Сморгонь
07.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Сморгонь1 : 1Динамо-Брест
18.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо-Брест2 : 2Сморгонь
07.07.2017 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 4Динамо-Брест
04.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Динамо-Брест0 : 2
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 2 : 2Динамо-Брест
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 1 : 1Динамо-Брест
08.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0Динамо-Брест
02.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Динамо-Брест0 : 0
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 1 : 1Сморгонь
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 2 : 0Сморгонь
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 1 : 0Сморгонь
02.12.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Сморгонь1 : 0
28.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 7 : 4Сморгонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн410
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь37
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь46
4 Неман36
5 Торпедо-БелАЗ46
6 БАТЭ36
7 Витебск44
8 Минск34
9 Нафтан44
10 Динамо Мн24
11 Слуцк44
12 Гомель34
13 Арсенал43
14
Стыковая зона
Динамо-Брест32
15
Зона вылета
Сморгонь31
16
Зона вылета
Молодечно30

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