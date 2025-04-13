Динамо-Брест - Сморгонь 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 17:00
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
13 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Сморгонь, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|10.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|29.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|4 : 1
|26.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 1
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|07.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|18.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 2
|07.07.2017
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 4
|04.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|02.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|06.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|28.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|7 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|4
|6
|4
|Неман
|3
|6
|5
|Торпедо-БелАЗ
|4
|6
|6
|БАТЭ
|3
|6
|7
|Витебск
|4
|4
|8
|Минск
|3
|4
|9
|Нафтан
|4
|4
|10
|Динамо Мн
|2
|4
|11
|Слуцк
|4
|4
|12
|Гомель
|3
|4
|13
|Арсенал
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|3
|0