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Халл Сити - Ковентри Сити 14 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-04-2025 21:00
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
14 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 42-й тур
Халл Сити
Ковентри Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Ковентри Сити, которое состоится 14 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 42-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Ковентри Сити2 : 1Халл Сити
24.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ковентри Сити2 : 3Халл Сити
15.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Халл Сити1 : 1Ковентри Сити
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ковентри Сити1 : 1Халл Сити
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Халл Сити3 : 2Ковентри Сити
16.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ковентри Сити0 : 2Халл Сити
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Халл Сити0 : 1Ковентри Сити
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 1 : 0Халл Сити
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 0 : 1Халл Сити
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Халл Сити0 : 1
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 1 : 1Халл Сити
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Халл Сити2 : 1
09.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Ковентри Сити1 : 0
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Ковентри Сити1 : 2
28.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 3 : 1Ковентри Сити
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Ковентри Сити3 : 0
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 0Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4288
2
Повышение
Бёрнли4288
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4283
4
Плей-офф
Сандерленд4276
5
Плей-офф
Бристоль Сити4264
6
Плей-офф
Ковентри Сити4162
7 Вест Бромвич Альбион4260
8 Мидлсбро4260
9 Миллуолл4260
10 Блэкберн Роверс4256
11 Уотфорд4256
12 Суонси Сити4254
13 Норвич Сити4253
14 Шеффилд Уэнсдей4253
15 Куинз Парк Рейнджерс4250
16 Престон Норт Энд4249
17 Оксфорд Юнайтед4248
18 Сток Сити4247
19 Портсмут4246
20 Халл Сити4144
21 Дерби Каунти4243
22
Зона вылета
Кардифф Сити4242
23
Зона вылета
Лутон Таун4240
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4240

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