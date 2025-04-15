Боруссия Д - Барселона 15 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-04-2025 21:00
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
15 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Барселона, которое состоится 15 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Барселона
Барселона, Испания
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|23
|пз
|Эмре Джан
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|пз
|Карим Адейеми
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|35
|зщ
|Херард Мартин
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|4 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|27.11.2019
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|3 : 1
|17.09.2019
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|4 : 0
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 1
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|4 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|02.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победила «Барселона» — 4:0.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|3 : 0
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|1 : 0 2 : 4
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|2 : 2
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|0 : 2
|2 : 1
| ПСЖ
Ливерпуль
|0 : 1
|0 : 1 1 : 4
| Бавария
Байер
|3 : 0
|0 : 2
| Бенфика
Барселона
|0 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Арсенал
Реал Мадрид
|3 : 0
|16.04
| Бавария
Интер М
|1 : 2
|16.04
|Команда
|1
|2
| ПСЖ
Астон Вилла
|3 : 1
|15.04
| Барселона
Боруссия Д
|4 : 0
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05