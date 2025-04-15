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Астон Вилла - ПСЖ 15 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-04-2025 21:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
15 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Астон Вилла
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - ПСЖ, которое состоится 15 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
9 Англия пз Маркус Рашфорд
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
27 Англия пз Морган Роджерс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
11 Англия нп Олли Уоткинс
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
14 Франция пз Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Луис Энрике
История личных встреч
09.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ3 : 1Астон Вилла
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 0 : 3Астон Вилла
09.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ3 : 1Астон Вилла
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Астон Вилла2 : 1
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 0 : 3Астон Вилла
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 0 : 3Астон Вилла
09.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ3 : 1Астон Вилла
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур ПСЖ1 : 0
01.04.2025 Кубок Франции 1/2 финала 2 : 4ПСЖ
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 1 : 6ПСЖ
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур ПСЖ3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Астон Вилла» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «ПСЖ» — 3:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 3 : 0
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 1 : 0 2 : 4
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 2 : 2
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 1 : 2
Команда12
Фейеноорд
Интер М
0 : 2 2 : 1
ПСЖ
Ливерпуль
0 : 1 0 : 1 1 : 4
Бавария
Байер
3 : 0 0 : 2
Бенфика
Барселона
0 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Арсенал
Реал Мадрид
3 : 0 16.04
Бавария
Интер М
1 : 2 16.04
Команда12
ПСЖ
Астон Вилла
3 : 1 15.04
Барселона
Боруссия Д
4 : 0 15.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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