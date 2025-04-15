Астон Вилла - ПСЖ 15 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-04-2025 21:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
15 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - ПСЖ, которое состоится 15 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|27
|пз
|Морган Роджерс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|пз
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Луис Энрике
История личных встреч
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|01.04.2025
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 4
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 6
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Астон Вилла» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «ПСЖ» — 3:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|3 : 0
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|1 : 0 2 : 4
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|2 : 2
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|0 : 2
|2 : 1
| ПСЖ
Ливерпуль
|0 : 1
|0 : 1 1 : 4
| Бавария
Байер
|3 : 0
|0 : 2
| Бенфика
Барселона
|0 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Арсенал
Реал Мадрид
|3 : 0
|16.04
| Бавария
Интер М
|1 : 2
|16.04
|Команда
|1
|2
| ПСЖ
Астон Вилла
|3 : 1
|15.04
| Барселона
Боруссия Д
|4 : 0
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05