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Локомотив М - Ахмат 15 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-04-2025 17:00
15 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Локомотив М
Ахмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ахмат, которое состоится 15 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Локомотив М3 : 0Ахмат
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М1 : 1Ахмат
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Ахмат0 : 5Локомотив М
07.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ахмат0 : 2Локомотив М
11.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М2 : 1Ахмат
11.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат0 : 1Локомотив М
04.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Локомотив М1 : 2Ахмат
19.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Ахмат2 : 3Локомотив М
20.11.2021 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Локомотив М1 : 2Ахмат
28.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Ахмат0 : 0Локомотив М
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 0Локомотив М
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур 1 : 2Локомотив М
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Локомотив М1 : 1
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Локомотив М3 : 0Ахмат
28.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 5 : 1Локомотив М
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Ахмат2 : 1
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Ахмат0 : 2
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 0 : 0Ахмат
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Локомотив М3 : 0Ахмат
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Ахмат0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Кубка России Пути регионов (Этап 1): «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 2 : 1
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 0 : 1 3 : 4
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
1 : 1 4 : 3
Сочи
Динамо Мх
1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо Мх
Локомотив М
1 : 2
Краснодар
Ахмат
1 : 2
Урал
Рубин
1 : 0
Акрон
Спартак М
2 : 3
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Зенит
0 : 1 16.04
Команда12
ЦСКА
Динамо М
2 : 1 16.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Локомотив М
Ахмат
15.04
Спартак М
Урал
15.04

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