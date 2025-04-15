Локомотив М - Ахмат 15 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-04-2025 17:00
15 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ахмат, которое состоится 15 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|3 : 0
|07.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 5
|07.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|11.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 3
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 0
|12.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|1 : 2
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|3 : 0
|28.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 1
|12.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|0 : 2
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|3 : 0
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Кубка России Пути регионов (Этап 1): «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Ростов
|0 : 1
|2 : 1
| Динамо М
Локомотив М
|1 : 2
|0 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Рубин
ЦСКА
|0 : 0
|3 : 0
| Зенит
Ахмат
|3 : 0
|1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Тюмень
Краснодар
|3 : 3 2 : 4
| Шинник
Акрон
|0 : 1
| Урал
Химки
|1 : 1 4 : 3
| Сочи
Динамо Мх
|1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Динамо Мх
Локомотив М
|1 : 2
| Краснодар
Ахмат
|1 : 2
| Урал
Рубин
|1 : 0
| Акрон
Спартак М
|2 : 3
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Зенит
|0 : 1
|16.04
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Динамо М
|2 : 1
|16.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Локомотив М
Ахмат
|15.04
| Спартак М
Урал
|15.04