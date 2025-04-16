01:17 ()
Свернуть список

Интер - Бавария 16 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-04-2025 21:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
16 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Интер М
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Бавария, которое состоится 16 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Бавария
Мюнхен, Германия
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия пз Маттео Дармиан
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
32 Италия пз Федерико Димарко
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
40 Германия вр Йонас Урбиг
15 Англия зщ Эрик Дайер
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
6 Германия зщ Йозуа Киммих
27 Австрия пз Конрад Лаймер
8 Германия пз Леон Горецка
17 Франция пз Майкл Олисе
25 Германия нп Томас Мюллер
10 Германия нп Лерой Зане
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
08.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Бавария1 : 2Интер М
01.11.2022 Лига чемпионов Группа C. 6-й тур Бавария2 : 0Интер М
07.09.2022 Лига чемпионов Группа C. 1-й тур Интер М0 : 2Бавария
27.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 Сингапур Бавария0 : 2Интер М
31.07.2016 Международный кубок чемпионов - 2016 Северная Америка Интер М1 : 4Бавария
21.07.2015 Товарищеские матчи (клубы) - 2015 Июль 2015 Бавария1 : 0Интер М
15.03.2011 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Бавария2 : 3Интер М
23.02.2011 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Интер М0 : 1Бавария
22.05.2010 Лига чемпионов Финал. 1-й матч Бавария0 : 2Интер М
05.12.2006 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур Бавария1 : 1Интер М
12.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Интер М3 : 1
08.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Бавария1 : 2Интер М
05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 2 : 2Интер М
02.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Интер М
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Интер М2 : 1
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Бавария2 : 2
08.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Бавария1 : 2Интер М
04.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 1 : 3Бавария
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Бавария3 : 2
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 1 : 1Бавария
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Интер» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Интер» — 2:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 3 : 0
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 1 : 0 2 : 4
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 2 : 2
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 1 : 2
Команда12
Фейеноорд
Интер М
0 : 2 2 : 1
ПСЖ
Ливерпуль
0 : 1 0 : 1 1 : 4
Бавария
Байер
3 : 0 0 : 2
Бенфика
Барселона
0 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Арсенал
Реал Мадрид
3 : 0 16.04
Бавария
Интер М
1 : 2 16.04
Команда12
ПСЖ
Астон Вилла
3 : 1 15.04
Барселона
Боруссия Д
4 : 0 15.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close