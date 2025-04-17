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Атлетик - Рейнджерс 17 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-04-2025 21:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), 52 114 зрителей (98% при вместимости 53 289)
17 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Атлетик Б
Окончен
2 : 0
Рейнджерс

  • 45+4'
    1:0
    Ойан Сансет
  • 51'
    Ойан Сансет
  • 80'
    2:0
    Нико Уильямс
0'
45'
90'
  • 19'
    Сирил Дессерс
  • 32'
    Леон Балогун
  • 77'
    Джеймс Тавернье
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Рейнджерс, которое состоится 17 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
13 Испания вр Хулен Ахирресабала
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
5 Испания зщ Ерай Альварес
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
16 Испания пз Иньиго Руис
73'
23 Испания пз Микель Хаурехисар
10 Испания пз Нико Уильямс
87'
8 Испания пз Ойан Сансет
82'
7 Испания нп Алекс Беренгер
87'
21 Испания нп Мароан Саннади
73'
24 Испания пз Беньят Прадос
73'
12 Испания нп Горка Гурусета
73'
20 Испания пз Унаи Гомес
82'
11 Гвинея-Бисау пз Альваро Джало
87'
6 Испания пз Микель Весга
87'
31 Шотландия вр Лиам Келли
3 Турция зщ Рыдван Йылмаз
23'
27 Нигерия зщ Леон Балогун
50'
2 Англия зщ Джеймс Тавернье
5 Шотландия зщ Джон Сауттар
22 Бразилия зщ Жефте
43 Бельгия пз Николас Раскин
30 Румыния пз Янис Хаджи
46'
10 Гана пз Мохаммед Диоманде
84'
18 Чехия нп Вацлав Черны
84'
9 Нигерия нп Сирил Дессерс
8 Шотландия пз Коннор Баррон
23'
19 Франция зщ Клинтон Нсьяла-Макенго
46'
29 Марокко нп Хамза Игамане
50'
14 Албания нп Недим Байрами
84'
99 Бразилия нп Данило
84'
Запасные
1 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Андони Горосабель
4 Испания зщ Айтор Паредес
14 Испания зщ Унай Нуньес
32 Испания зщ Адама Бойро
9 Гана пз Иньяки Уильямс
28 Испания пз Пейо Каналес
1 Англия вр Джек Батлэнд
63 Шотландия зщ Зандер Хаттон
45 Северная Ирландия пз Росс Маккосленд
49 Шотландия пз Бэйли Райс
52 Шотландия пз Финдли Кёртис
87 Шотландия Rydnn Mcguire
84 Шотландия Aiden McCallion
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Рейнджерс0 : 0Атлетик Б
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Атлетик Б3 : 1
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Рейнджерс0 : 0Атлетик Б
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 0 : 0Атлетик Б
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Атлетик Б0 : 0
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 0 : 1Атлетик Б
13.04.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 33-й тур 2 : 2
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Рейнджерс0 : 0Атлетик Б
05.04.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 32-й тур 0 : 2
29.03.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 31-й тур 3 : 4
16.03.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 30-й тур 2 : 3
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
ФКСБ
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 3 : 1
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 0 : 2 3 : 2
ФКСБ
Лион
1 : 3 4 : 0
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 4 : 1
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 2 : 1
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 4 : 1
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 1 : 1
Рома
Атлетик Б
2 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Будё-Глимт
Лацио
2 : 0 17.04
Лион
Манчестер Юнайтед
2 : 2 17.04
Команда12
Рейнджерс
Атлетик Б
0 : 0 2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
1 : 1 0 : 1
1/2 финала
Команда12
Тоттенхэм Хотспур
QF2
01.0508.05
Команда12
Атлетик Б
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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