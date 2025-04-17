Атлетик - Рейнджерс 17 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-04-2025 21:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), 52 114 зрителей (98% при вместимости 53 289)
17 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Окончен
2 : 0
- 45+4'1:0Ойан Сансет
- 51'Ойан Сансет
- 80'2:0Нико Уильямс
0'
45'
90'
- 19'Сирил Дессерс
- 32'Леон Балогун
- 77'Джеймс Тавернье
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Рейнджерс, которое состоится 17 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|16
|пз
|Иньиго Руис
|
73'
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|10
|пз
|Нико Уильямс
|
87'
|8
|пз
|Ойан Сансет
|
82'
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|
87'
|21
|нп
|Мароан Саннади
|
73'
|24
|пз
|Беньят Прадос
|
73'
|12
|нп
|Горка Гурусета
|
73'
|20
|пз
|Унаи Гомес
|
82'
|11
|пз
|Альваро Джало
|
87'
|6
|пз
|Микель Весга
|
87'
|31
|вр
|Лиам Келли
|3
|зщ
|Рыдван Йылмаз
|
23'
|27
|зщ
|Леон Балогун
|
50'
|2
|зщ
|Джеймс Тавернье
|5
|зщ
|Джон Сауттар
|22
|зщ
|Жефте
|43
|пз
|Николас Раскин
|30
|пз
|Янис Хаджи
|
46'
|10
|пз
|Мохаммед Диоманде
|
84'
|18
|нп
|Вацлав Черны
|
84'
|9
|нп
|Сирил Дессерс
|8
|пз
|Коннор Баррон
|
23'
|19
|зщ
|Клинтон Нсьяла-Макенго
|
46'
|29
|нп
|Хамза Игамане
|
50'
|14
|нп
|Недим Байрами
|
84'
|99
|нп
|Данило
|
84'
Запасные
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|14
|зщ
|Унай Нуньес
|32
|зщ
|Адама Бойро
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|28
|пз
|Пейо Каналес
|1
|вр
|Джек Батлэнд
|63
|зщ
|Зандер Хаттон
|45
|пз
|Росс Маккосленд
|49
|пз
|Бэйли Райс
|52
|пз
|Финдли Кёртис
|87
|Rydnn Mcguire
|84
|Aiden McCallion
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Филипп Клеман
История личных встреч
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|3 : 1
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|13.04.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 33-й тур
|2 : 2
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|05.04.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 32-й тур
|0 : 2
|29.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 31-й тур
|3 : 4
|16.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 30-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
ФКСБ
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|3 : 1
| Фенербахче
Рейнджерс
|1 : 3
|0 : 2 3 : 2
| ФКСБ
Лион
|1 : 3
|4 : 0
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|1 : 1
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|3 : 0
|2 : 1
| Аякс
Айнтрахт Ф
|1 : 2
|4 : 1
| Виктория Пльзень
Лацио
|1 : 2
|1 : 1
| Рома
Атлетик Б
|2 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Лацио
|2 : 0
|17.04
| Лион
Манчестер Юнайтед
|2 : 2
|17.04
|Команда
|1
|2
| Рейнджерс
Атлетик Б
|0 : 0
|2 : 0
| Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
|1 : 1
|0 : 1
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Тоттенхэм Хотспур
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Атлетик Б
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05