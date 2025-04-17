Рапид В - Юргорден 17 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-04-2025 21:00
Стадион: Альянц (Вена, Австрия), вместимость: 28345
17 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Окончен
1 : 4ДВ
- 7'Мамаду Сангаре
- 34'Дион Белё
- 45+1'1:1Якоб Ларссон
- 54'Маттиас Зайдль
- 105'Гвидо Бургшталлер
- 110'Серж-Филипп Ро-Яо
0'
45'
90'
105'
120'
- 23'Токмак Нгуен
- 38'Маркус Даниэльссон
- 42'0:1Маркус Даниэльссон
- 68'Даниэль Стенссон
- 77'1:2Кэйта Косуги
- 93'1:3Тобиас Гулликсен
- 105'1:4Тобиас Гулликсен
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рапид В - Юргорден, которое состоится 17 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рапид В
Вена, Австрия
Юргорден
Стокгольм, Швеция
|45
|вр
|Никлас Хедль
|6
|зщ
|Серж-Филипп Ро-Яо
|55
|зщ
|Ненад Цветкович
75'
|23
|зщ
|Йонас Ауэр
96'
|21
|пз
|Луис Шауб
66'
|8
|пз
|Лукас Гргич
|28
|пз
|Мориц Освальд
96'
|17
|пз
|Мамаду Сангаре
|18
|пз
|Маттиас Зайдль
|99
|нп
|Эркан Кара
9'
|7
|нп
|Дион Белё
75'
|29
|пз
|Аман Ромео
9'
|22
|пз
|Исак Янссон
66'
|3
|зщ
|Беньямин Бёкле
75'
|47
|Amin Groeller
75'
|9
|нп
|Гвидо Бургшталлер
96'
|27
|нп
|Ноа Бишоф
96'
|35
|вр
|Якоб Ринне
|4
|зщ
|Якоб Ларссон
83'
|3
|зщ
|Маркус Даниэльссон
|27
|зщ
|Кэйта Косуги
99'
|18
|пз
|Адам Штоль
|16
|пз
|Тобиас Гулликсен
|13
|пз
|Даниэль Стенссон
|14
|пз
|Хампус Финнделл
83'
|23
|пз
|Нино Жугель
9'
|15
|пз
|Оскар Фаллениус
21'
|20
|нп
|Токмак Нгуен
|29
|нп
|Сантери Хаарала
9'83'
|26
|нп
|Аугуст Приске
21'
|5
|зщ
|Миро Теньо
83'
|19
|зщ
|Виктор Берг
83'
|32
|пз
|Исак Алемайеху
83'
|36
|Alieu Atlee Manneh
99'
Запасные
|25
|вр
|Пауль Гартлер
|51
|вр
|Беньямин Гёшль
|30
|пз
|Nicolas Bajlicz
|49
|пз
|Андрия Радулович
|40
|вр
|Макс Крон
Главные тренеры
|Роберт Клаус
|Роберт Бьёркнешё
История личных встреч
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|13.04.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 25-й тур
|2 : 0
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|04.04.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 24-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 23-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Австрия — Бундеслига
|Бундеслига. 22-й тур
|3 : 0
|13.04.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|3-й тур
|2 : 0
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|05.04.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|2-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|1-й тур
|0 : 1
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|3 : 1
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|0 : 4
| Мольде
Легия
|3 : 2
|2 : 0 ДВ
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|2 : 0
| Целе
Лугано
|1 : 0
|5 : 4 1 : 3
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|3 : 0
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|2 : 1 ДВ
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Легия
Челси
|0 : 3
|1 : 2
| Юргорден
Рапид В
|0 : 1
|1 : 4 ДВ
|Команда
|1
|2
| Целе
Фиорентина
|1 : 2
|2 : 2
| Бетис
Ягеллония
|2 : 0
|1 : 1
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Челси
Юргорден
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Бетис
Фиорентина
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05