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Рапид В - Юргорден 17 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-04-2025 21:00
Стадион: Альянц (Вена, Австрия), вместимость: 28345
17 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Рапид В
Окончен
1 : 4ДВ
Юргорден

  • 7'
    Мамаду Сангаре
  • 34'
    Дион Белё
  • 45+1'
    1:1
    Якоб Ларссон
  • 54'
    Маттиас Зайдль
  • 105'
    Гвидо Бургшталлер
  • 110'
    Серж-Филипп Ро-Яо
0'
45'
90'
105'
120'
  • 23'
    Токмак Нгуен
  • 38'
    Маркус Даниэльссон
  • 42'
    0:1
    Маркус Даниэльссон
  • 68'
    Даниэль Стенссон
  • 77'
    1:2
    Кэйта Косуги
  • 93'
    1:3
    Тобиас Гулликсен
  • 105'
    1:4
    Тобиас Гулликсен
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рапид В - Юргорден, которое состоится 17 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рапид В
Вена, Австрия
Юргорден
Стокгольм, Швеция
45АвстрияврНиклас Хедль
6ФранциязщСерж-Филипп Ро-Яо
55СербиязщНенад Цветкович
75'
23АвстриязщЙонас Ауэр
96'
21АвстрияпзЛуис Шауб
66'
8АвстрияпзЛукас Гргич
28АвстрияпзМориц Освальд
96'
17МалипзМамаду Сангаре
18АвстрияпзМаттиас Зайдль
99АвстриянпЭркан Кара
9'
7ХорватиянпДион Белё
75'
29Кот-д'ИвуарпзАман Ромео
9'
22ШвецияпзИсак Янссон
66'
3АвстриязщБеньямин Бёкле
75'
47АвстрияAmin Groeller
75'
9АвстриянпГвидо Бургшталлер
96'
27АвстриянпНоа Бишоф
96'
35ШвецияврЯкоб Ринне
4ШвециязщЯкоб Ларссон
83'
3ШвециязщМаркус Даниэльссон
27ЯпониязщКэйта Косуги
99'
18ФинляндияпзАдам Штоль
16НорвегияпзТобиас Гулликсен
13ШвецияпзДаниэль Стенссон
14ШвецияпзХампус Финнделл
83'
23СловенияпзНино Жугель
9'
15ШвецияпзОскар Фаллениус
21'
20НорвегиянпТокмак Нгуен
29ФинляндиянпСантери Хаарала
9'83'
26ДаниянпАугуст Приске
21'
5ФинляндиязщМиро Теньо
83'
19ШвециязщВиктор Берг
83'
32ШвецияпзИсак Алемайеху
83'
36ШвецияAlieu Atlee Manneh
99'
Запасные
25АвстрияврПауль Гартлер
51АвстрияврБеньямин Гёшль
30АвстрияпзNicolas Bajlicz
49ЧерногорияпзАндрия Радулович
40ШвецияврМакс Крон
Главные тренеры
ГерманияРоберт Клаус
ШвецияРоберт Бьёркнешё
История личных встреч
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Юргорден0 : 1Рапид В
13.04.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 25-й тур Рапид В2 : 0
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Юргорден0 : 1Рапид В
04.04.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 24-й тур 2 : 0Рапид В
30.03.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 23-й тур Рапид В0 : 2
16.03.2025 Австрия — Бундеслига Бундеслига. 22-й тур Рапид В3 : 0
13.04.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 3-й тур 2 : 0Юргорден
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Юргорден0 : 1Рапид В
05.04.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 2-й тур 0 : 1Юргорден
29.03.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 1-й тур Юргорден0 : 1
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Юргорден3 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 3 : 1
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 0 : 4
Мольде
Легия
3 : 2 2 : 0 ДВ
Копенгаген
Челси
1 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 2 : 0
Целе
Лугано
1 : 0 5 : 4 1 : 3
Пафос
Юргорден
1 : 0 3 : 0
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 2 : 1 ДВ
1/4 финала
Команда12
Легия
Челси
0 : 3 1 : 2
Юргорден
Рапид В
0 : 1 1 : 4 ДВ
Команда12
Целе
Фиорентина
1 : 2 2 : 2
Бетис
Ягеллония
2 : 0 1 : 1
1/2 финала
Команда12
Челси
Юргорден
01.0508.05
Команда12
Бетис
Фиорентина
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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