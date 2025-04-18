Эспаньол - Хетафе 18 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-04-2025 21:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
18 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Хетафе, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|10
|пз
|Поль Лосано
|19
|пз
|Урко Гонсалес
|31
|пз
|Антониу Рока
|8
|пз
|Эду Эспосито
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|2
|нп
|Роберто Фернандес
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|14
|зщ
|Хуан Бернат
|11
|пз
|Рамон Терратс
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Крисантус Уче
|24
|пз
|Хуанми
|17
|нп
|Карлес Сайоль
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|09.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 0
|06.01.2024
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|15.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 0
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|16.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|24.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|02.04.2019
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 1
|01.12.2018
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 0
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 2
|04.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 4
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 1
|10.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 3
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 4
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 2
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|66
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|63
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|30
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|31
|48
|7
|Сельта
|31
|43
|8
|Мальорка
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|31
|41
|10
|Райо Вальекано
|31
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Осасуна
|31
|38
|13
|Валенсия
|31
|37
|14
|Севилья
|31
|36
|15
|Эспаньол
|30
|35
|16
|Жирона
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Леганес
|31
|28
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|31
|16