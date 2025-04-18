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Эспаньол - Хетафе 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 21:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
18 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Эспаньол
Хетафе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Хетафе, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Хетафе
Хетафе
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
4 Албания зщ Мараш Кумбула
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
10 Испания пз Поль Лосано
19 Испания пз Урко Гонсалес
31 Испания пз Антониу Рока
8 Испания пз Эду Эспосито
17 Испания нп Хофре Каррерас
2 Испания нп Роберто Фернандес
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
14 Испания зщ Хуан Бернат
11 Испания пз Рамон Терратс
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
6 Нигерия пз Крисантус Уче
24 Испания пз Хуанми
17 Испания нп Карлес Сайоль
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
09.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Хетафе1 : 0Эспаньол
06.01.2024 Кубок Испании 1/16 финала Эспаньол0 : 1Хетафе
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Эспаньол1 : 0Хетафе
15.01.2023 Испания - Примера 17-й тур Хетафе1 : 2Эспаньол
05.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Эспаньол2 : 0Хетафе
31.10.2021 Испания - Примера 12-й тур Хетафе2 : 1Эспаньол
16.06.2020 Испания - Примера 29-й тур Хетафе0 : 0Эспаньол
24.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Эспаньол1 : 1Хетафе
02.04.2019 Испания - Примера 30-й тур Эспаньол1 : 1Хетафе
01.12.2018 Испания - Примера 14-й тур Хетафе3 : 0Эспаньол
12.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 0 : 2Эспаньол
04.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 0 : 4Эспаньол
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Эспаньол1 : 1
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 2 : 1Эспаньол
10.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Эспаньол1 : 1
12.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Хетафе1 : 3
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 0 : 4Хетафе
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Хетафе1 : 2
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 1 : 2Хетафе
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Хетафе2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3170
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3166
3
Лига чемпионов
Атлетико М3163
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3157
5
Лига Европы
Вильярреал3051
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3148
7 Сельта3143
8 Мальорка3143
9 Реал Сосьедад3141
10 Райо Вальекано3140
11 Хетафе3139
12 Осасуна3138
13 Валенсия3137
14 Севилья3136
15 Эспаньол3035
16 Жирона3134
17 Алавес3130
18
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
19
Зона вылета
Леганес3128
20
Зона вылета
Вальядолид3116

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