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Ковентри Сити - Вест Бромвич Альбион 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 16:00
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
18 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 43-й тур
Ковентри Сити
Вест Бромвич Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 43-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Ковентри Сити
01.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1Ковентри Сити
30.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ковентри Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
03.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Ковентри Сити
21.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Ковентри Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Ковентри Сити
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Ковентри Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
14.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 1 : 1Ковентри Сити
09.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Ковентри Сити1 : 0
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Ковентри Сити1 : 2
28.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 3 : 1Ковентри Сити
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Ковентри Сити3 : 0
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Вест Бромвич Альбион
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4288
2
Повышение
Бёрнли4288
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4283
4
Плей-офф
Сандерленд4276
5
Плей-офф
Бристоль Сити4264
6
Плей-офф
Ковентри Сити4263
7 Вест Бромвич Альбион4260
8 Мидлсбро4260
9 Миллуолл4260
10 Блэкберн Роверс4256
11 Уотфорд4256
12 Суонси Сити4254
13 Норвич Сити4253
14 Шеффилд Уэнсдей4253
15 Куинз Парк Рейнджерс4250
16 Престон Норт Энд4249
17 Оксфорд Юнайтед4248
18 Сток Сити4247
19 Портсмут4246
20 Халл Сити4245
21 Дерби Каунти4243
22
Зона вылета
Кардифф Сити4242
23
Зона вылета
Лутон Таун4240
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4240

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