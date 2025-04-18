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Норвич Сити - Портсмут 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 16:00
Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
18 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 43-й тур
Норвич Сити
Портсмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Портсмут, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 43-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Портсмут0 : 0Норвич Сити
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Норвич Сити0 : 1Портсмут
11.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 2 : 1Норвич Сити
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Норвич Сити0 : 0
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 2 : 1Норвич Сити
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Норвич Сити1 : 0
14.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 2 : 1Норвич Сити
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Портсмут2 : 2
09.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 1 : 0Портсмут
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 2 : 1Портсмут
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Портсмут1 : 0
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 2 : 1Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4288
2
Повышение
Бёрнли4288
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4283
4
Плей-офф
Сандерленд4276
5
Плей-офф
Бристоль Сити4264
6
Плей-офф
Ковентри Сити4263
7 Вест Бромвич Альбион4260
8 Мидлсбро4260
9 Миллуолл4260
10 Блэкберн Роверс4256
11 Уотфорд4256
12 Суонси Сити4254
13 Норвич Сити4253
14 Шеффилд Уэнсдей4253
15 Куинз Парк Рейнджерс4250
16 Престон Норт Энд4249
17 Оксфорд Юнайтед4248
18 Сток Сити4247
19 Портсмут4246
20 Халл Сити4245
21 Дерби Каунти4243
22
Зона вылета
Кардифф Сити4242
23
Зона вылета
Лутон Таун4240
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4240

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