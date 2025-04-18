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Блэкберн Роверс - Миллуолл 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 16:00
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
18 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 43-й тур
Блэкберн Роверс
Миллуолл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Миллуолл, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 43-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Миллуолл1 : 0Блэкберн Роверс
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Миллуолл
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Миллуолл1 : 2Блэкберн Роверс
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Миллуолл3 : 4Блэкберн Роверс
01.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Миллуолл
08.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Миллуолл
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Миллуолл1 : 1Блэкберн Роверс
06.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Миллуолл0 : 2Блэкберн Роверс
02.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Миллуолл
14.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Миллуолл1 : 0Блэкберн Роверс
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Блэкберн Роверс2 : 2
04.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Блэкберн Роверс1 : 2
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Миллуолл1 : 0
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 0 : 1Миллуолл
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Миллуолл2 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Миллуолл
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Миллуолл1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4288
2
Повышение
Бёрнли4288
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4283
4
Плей-офф
Сандерленд4276
5
Плей-офф
Бристоль Сити4264
6
Плей-офф
Ковентри Сити4263
7 Вест Бромвич Альбион4260
8 Мидлсбро4260
9 Миллуолл4260
10 Блэкберн Роверс4256
11 Уотфорд4256
12 Суонси Сити4254
13 Норвич Сити4253
14 Шеффилд Уэнсдей4253
15 Куинз Парк Рейнджерс4250
16 Престон Норт Энд4249
17 Оксфорд Юнайтед4248
18 Сток Сити4247
19 Портсмут4246
20 Халл Сити4245
21 Дерби Каунти4243
22
Зона вылета
Кардифф Сити4242
23
Зона вылета
Лутон Таун4240
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4240

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