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Сток Сити - Шеффилд Уэнсдей 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 16:00
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
18 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 43-й тур
Сток Сити
Шеффилд Уэнсдей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 43-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0Сток Сити
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Сток Сити
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сток Сити0 : 1Шеффилд Уэнсдей
16.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Сток Сити1 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0Сток Сити
26.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Сток Сити3 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Сток Сити
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Сток Сити0 : 0Шеффилд Уэнсдей
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2Сток Сити
01.12.2015 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Сток Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 0 : 1Сток Сити
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Сток Сити1 : 1
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 1 : 1Сток Сити
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Сток Сити3 : 1
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 1 : 0Сток Сити
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 2 : 2Шеффилд Уэнсдей
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 1Шеффилд Уэнсдей
16.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4288
2
Повышение
Бёрнли4288
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4283
4
Плей-офф
Сандерленд4276
5
Плей-офф
Бристоль Сити4264
6
Плей-офф
Ковентри Сити4263
7 Вест Бромвич Альбион4260
8 Мидлсбро4260
9 Миллуолл4260
10 Блэкберн Роверс4256
11 Уотфорд4256
12 Суонси Сити4254
13 Норвич Сити4253
14 Шеффилд Уэнсдей4253
15 Куинз Парк Рейнджерс4250
16 Престон Норт Энд4249
17 Оксфорд Юнайтед4248
18 Сток Сити4247
19 Портсмут4246
20 Халл Сити4245
21 Дерби Каунти4243
22
Зона вылета
Кардифф Сити4242
23
Зона вылета
Лутон Таун4240
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4240

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