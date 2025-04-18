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Оксфорд Юнайтед - Лидс Юнайтед 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 21:00
Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
18 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 43-й тур
Оксфорд Юнайтед
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 43-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Лидс Юнайтед4 : 0Оксфорд Юнайтед
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 0 : 1Оксфорд Юнайтед
09.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 3
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 2 : 1Оксфорд Юнайтед
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 0 : 1Лидс Юнайтед
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 2 : 2Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4288
2
Повышение
Бёрнли4288
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4283
4
Плей-офф
Сандерленд4276
5
Плей-офф
Бристоль Сити4264
6
Плей-офф
Ковентри Сити4263
7 Вест Бромвич Альбион4260
8 Мидлсбро4260
9 Миллуолл4260
10 Блэкберн Роверс4256
11 Уотфорд4256
12 Суонси Сити4254
13 Норвич Сити4253
14 Шеффилд Уэнсдей4253
15 Куинз Парк Рейнджерс4250
16 Престон Норт Энд4249
17 Оксфорд Юнайтед4248
18 Сток Сити4247
19 Портсмут4246
20 Халл Сити4245
21 Дерби Каунти4243
22
Зона вылета
Кардифф Сити4242
23
Зона вылета
Лутон Таун4240
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4240

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