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Аль-Кадисия - Аль-Наср 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 20:00
18 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 28-й тур
Аль-Кадисия
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Кадисия - Аль-Наср, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Испания Мичел Гонсалес
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
22.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Наср1 : 2Аль-Кадисия
12.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 27-й тур 2 : 1Аль-Кадисия
05.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 26-й тур Аль-Кадисия1 : 1
02.04.2025 Кубок Короля 1/2 финала Аль-Кадисия1 : 0
14.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур 1 : 0Аль-Кадисия
06.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 24-й тур Аль-Кадисия1 : 1
12.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 27-й тур Аль-Наср2 : 1
04.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 26-й тур 1 : 3Аль-Наср
14.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур Аль-Наср3 : 1
10.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср3 : 0
07.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 24-й тур Аль-Наср2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад2765
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2758
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср2757
4 Аль-Ахли2752
5 Аль-Кадисия2752
6 Аль-Шабаб2749
7 Аль-Таавун2738
8 Аль-Иттифак2737
9 Эр-Рияд2734
10 Аль-Халидж2733
11 Аль-Холуд2731
12 Аль-Фейха2729
13 Дамак2728
14 Аль-Фатех2726
15 Аль-Ороба2726
16
Зона вылета
Аль-Охдуд2724
17
Зона вылета
Аль-Вахда2723
18
Зона вылета
Аль-Раед2718

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