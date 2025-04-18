Аль-Кадисия - Аль-Наср 18 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-04-2025 20:00
18 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Кадисия - Аль-Наср, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Мичел Гонсалес
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|22.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|1 : 2
|12.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|27-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|26-й тур
|1 : 1
|02.04.2025
|Кубок Короля
|1/2 финала
|1 : 0
|14.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|25-й тур
|1 : 0
|06.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|24-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|27-й тур
|2 : 1
|04.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|26-й тур
|1 : 3
|14.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|25-й тур
|3 : 1
|10.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|07.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|24-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|27
|65
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|27
|58
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|27
|57
|4
|Аль-Ахли
|27
|52
|5
|Аль-Кадисия
|27
|52
|6
|Аль-Шабаб
|27
|49
|7
|Аль-Таавун
|27
|38
|8
|Аль-Иттифак
|27
|37
|9
|Эр-Рияд
|27
|34
|10
|Аль-Халидж
|27
|33
|11
|Аль-Холуд
|27
|31
|12
|Аль-Фейха
|27
|29
|13
|Дамак
|27
|28
|14
|Аль-Фатех
|27
|26
|15
|Аль-Ороба
|27
|26
| 16
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Аль-Раед
|27
|18