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Оренбург - Динамо Мх 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 11:00
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
19 Апреля 2025 года в 12:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур
Оренбург
Динамо Мх

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо Мх, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
09.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо Мх2 : 1Оренбург
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Оренбург0 : 2
04.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Оренбург
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 5 : 1Оренбург
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Оренбург1 : 0
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург1 : 2
11.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 2Динамо Мх
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо Мх4 : 1
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Динамо Мх
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Динамо Мх4 : 0
11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Динамо Мх1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2452
2 Зенит2450
3 Спартак М2447
4 ЦСКА2447
5 Динамо М2443
6 Локомотив М2441
7 Рубин2436
8 Ростов2433
9 Акрон2428
10 Динамо Мх2427
11 Крылья Советов2426
12 Химки2423
13
Стыковая зона
Ахмат2423
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2420
15
Зона вылета
Факел2415
16
Зона вылета
Оренбург2414

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