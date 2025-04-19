Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 16:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
19 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Эндрю Китчен (Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|26
|зщ
|Макс Килман
|57
|зщ
|Оливер Скарлс
|28
|пз
|Томаш Соучек
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|11
|нп
|Никлас Фюллькруг
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|4
|пз
|Флинн Даунс
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Иван Юрич
|Саймон Раск
История личных встреч
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|02.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|02.03.2022
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 0
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|10.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|76
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|63
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|59
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 5
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|55
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|54
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Астон Вилла
|32
|54
|8
|Борнмут
|32
|48
|9
|Фулхэм
|32
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|48
|11
|Брентфорд
|32
|43
|12
|Кристал Пэлас
|32
|43
|13
|Эвертон
|32
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|37
|16
|Вулверхэмптон
|32
|35
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|35
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|32
|21
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|10