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Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 16:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
19 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Эндрю Китчен (Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
26 Англия зщ Макс Килман
57 Англия зщ Оливер Скарлс
28 Чехия пз Томаш Соучек
8 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана пз Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
11 Германия нп Никлас Фюллькруг
30 Англия вр Аарон Рамсдейл
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
35 Польша зщ Ян Беднарек
5 Англия зщ Джек Стивенс
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
3 Ирландия зщ Райан Мэннинг
4 Англия пз Флинн Даунс
26 Франция пз Лесли Угочукву
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
33 Англия нп Тайлер Диблинг
19 Англия нп Кэмерон Арчер
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Хорватия Иван Юрич
Англия Саймон Раск
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Саутгемптон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Саутгемптон
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Саутгемптон1 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.03.2022 Кубок Англии 1/8 финала Саутгемптон3 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 3Саутгемптон
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Саутгемптон0 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Саутгемптон
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Саутгемптон0 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Саутгемптон
14.12.2019 Англия - Премьер-лига 17-й тур Саутгемптон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Вест Хэм Юнайтед
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
10.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Саутгемптон0 : 3
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 3 : 1Саутгемптон
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Саутгемптон1 : 1
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Саутгемптон1 : 2
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 3 : 1Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3276
2
Лига чемпионов
Арсенал3263
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед3259
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
5
Лига чемпионов
Манчестер Сити3255
6
Лига Европы
Челси3254
7
Квалификация Лиги конференций
Астон Вилла3254
8 Борнмут3248
9 Фулхэм3248
10 Брайтон энд Хоув Альбион3248
11 Брентфорд3243
12 Кристал Пэлас3243
13 Эвертон3238
14 Манчестер Юнайтед3238
15 Тоттенхэм Хотспур3237
16 Вулверхэмптон3235
17 Вест Хэм Юнайтед3235
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3221
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3210

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