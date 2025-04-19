Эвертон - Манчестер Сити 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 16:00
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
19 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Сити, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|22
|нп
|Армандо Броя
|18
|вр
|Штефан Ортега
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|7
|пз
|Омар Мармуш
|27
|пз
|Матеус Нунес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|26
|нп
|Савио
|11
|нп
|Жереми Доку
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|20.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 2
|17.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|5 : 2
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|76
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|63
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|59
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 5
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|55
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|54
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Астон Вилла
|32
|54
|8
|Борнмут
|32
|48
|9
|Фулхэм
|32
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|48
|11
|Брентфорд
|32
|43
|12
|Кристал Пэлас
|32
|43
|13
|Эвертон
|32
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|37
|16
|Вулверхэмптон
|32
|35
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|35
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|32
|21
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|10