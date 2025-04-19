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Эвертон - Манчестер Сити 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 16:00
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
19 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Эвертон
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Сити, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
37 Англия пз Джеймс Гарнер
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
11 Англия нп Джек Харрисон
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
22 Албания нп Армандо Броя
18 Германия вр Штефан Ортега
3 Португалия зщ Рубен Диаш
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
14 Испания пз Нико Гонсалес
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
7 Египет пз Омар Мармуш
27 Португалия пз Матеус Нунес
20 Португалия пз Бернарду Силва
26 Бразилия нп Савио
11 Бельгия нп Жереми Доку
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 1Эвертон
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Сити2 : 0Эвертон
27.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Эвертон1 : 3Манчестер Сити
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Эвертон0 : 3Манчестер Сити
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 1Эвертон
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон0 : 1Манчестер Сити
21.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Сити3 : 0Эвертон
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити5 : 0Эвертон
20.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Эвертон0 : 2Манчестер Сити
17.02.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Эвертон1 : 3Манчестер Сити
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 0 : 1Эвертон
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Эвертон1 : 1
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Эвертон
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Эвертон1 : 1
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Эвертон
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Манчестер Сити5 : 2
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 0 : 0Манчестер Сити
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити2 : 0
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 1 : 2Манчестер Сити
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3276
2
Лига чемпионов
Арсенал3263
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед3259
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
5
Лига чемпионов
Манчестер Сити3255
6
Лига Европы
Челси3254
7
Квалификация Лиги конференций
Астон Вилла3254
8 Борнмут3248
9 Фулхэм3248
10 Брайтон энд Хоув Альбион3248
11 Брентфорд3243
12 Кристал Пэлас3243
13 Эвертон3238
14 Манчестер Юнайтед3238
15 Тоттенхэм Хотспур3237
16 Вулверхэмптон3235
17 Вест Хэм Юнайтед3235
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3221
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3210

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