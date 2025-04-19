Кристал Пэлас - Борнмут 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
19 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Борнмут, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|18
|пз
|Даити Камада
|20
|пз
|Адам Уортон
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Дин Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|4
|пз
|Льюис Кук
|8
|пз
|Алекс Скотт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Андони Ираола
История личных встреч
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|15.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 11 : 10
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 2
|03.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 3
|01.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|16.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|5 : 2
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|14.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|76
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|63
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|59
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 5
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|55
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|54
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Астон Вилла
|32
|54
|8
|Борнмут
|32
|48
|9
|Фулхэм
|32
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|48
|11
|Брентфорд
|32
|43
|12
|Кристал Пэлас
|32
|43
|13
|Эвертон
|32
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|37
|16
|Вулверхэмптон
|32
|35
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|35
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|32
|21
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|10