01:05 ()
Свернуть список

Кристал Пэлас - Борнмут 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
19 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Кристал Пэлас
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Борнмут, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Борнмут
Борнмут
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
18 Япония пз Даити Камада
20 Англия пз Адам Уортон
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Сенегал нп Исмаила Сарр
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
15 Англия зщ Адам Смит
27 Украина зщ Илья Забарный
2 Испания зщ Дин Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
12 США пз Тайлер Адамс
4 Англия пз Льюис Кук
8 Англия пз Алекс Скотт
24 Гана нп Антуан Семеньо
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Испания Андони Ираола
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Борнмут0 : 0Кристал Пэлас
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Борнмут1 : 0Кристал Пэлас
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Кристал Пэлас0 : 2Борнмут
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас2 : 0Борнмут
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Борнмут0 : 2Кристал Пэлас
15.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Борнмут0 : 0 11 : 10Кристал Пэлас
20.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут0 : 2Кристал Пэлас
03.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Кристал Пэлас1 : 0Борнмут
12.05.2019 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас5 : 3Борнмут
01.10.2018 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут2 : 1Кристал Пэлас
16.04.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 5 : 0Кристал Пэлас
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 5 : 2Кристал Пэлас
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Кристал Пэлас2 : 1
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 0 : 3Кристал Пэлас
14.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Борнмут1 : 0
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 2 : 2Борнмут
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Борнмут1 : 2
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Борнмут1 : 2
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Борнмут1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3276
2
Лига чемпионов
Арсенал3263
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед3259
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
5
Лига чемпионов
Манчестер Сити3255
6
Лига Европы
Челси3254
7
Квалификация Лиги конференций
Астон Вилла3254
8 Борнмут3248
9 Фулхэм3248
10 Брайтон энд Хоув Альбион3248
11 Брентфорд3243
12 Кристал Пэлас3243
13 Эвертон3238
14 Манчестер Юнайтед3238
15 Тоттенхэм Хотспур3237
16 Вулверхэмптон3235
17 Вест Хэм Юнайтед3235
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3221
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3210

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close