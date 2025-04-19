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Лас-Пальмас - Атлетико 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 21:00
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
19 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Лас-Пальмас
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Атлетико, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Атлетико М
Мадрид
13 Хорватия вр Динко Хоркаш
4 Испания зщ Алекс Суарес
15 Шотландия зщ Скотт Маккенна
3 Испания зщ Мика Мармоль
18 Испания пз Росада Вити
5 Испания пз Хавьер Муньос
29 Португалия пз Дариу Эсугу
21 Испания пз Стефан Байчетич
10 Испания пз Альберто Молейро
37 Португалия нп Фабиу Силва
16 Шотландия нп Оливер Макбарни
13 Словения вр Ян Облак
24 Испания зщ Робен Ле Норман
15 Франция зщ Клеман Лангле
21 Испания зщ Хавьер Галан
14 Испания пз Маркос Льоренте
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Пабло Барриос
4 Англия пз Конор Галлахер
22 Аргентина нп Джулиано Симеоне
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
03.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Атлетико М2 : 0Лас-Пальмас
17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Атлетико М5 : 0Лас-Пальмас
03.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Лас-Пальмас2 : 1Атлетико М
28.01.2018 Испания - Примера 21-й тур Атлетико М3 : 0Лас-Пальмас
26.08.2017 Испания - Примера 2-й тур Лас-Пальмас1 : 5Атлетико М
29.04.2017 Испания - Примера 35-й тур Лас-Пальмас0 : 5Атлетико М
10.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Атлетико М2 : 3Лас-Пальмас
03.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч Лас-Пальмас0 : 2Атлетико М
17.12.2016 Испания - Примера 16-й тур Атлетико М1 : 0Лас-Пальмас
17.01.2016 Испания - Примера 20-й тур Лас-Пальмас0 : 3Атлетико М
12.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 1 : 3Лас-Пальмас
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Лас-Пальмас1 : 3
31.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 1 : 1Лас-Пальмас
14.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Лас-Пальмас2 : 2
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 1 : 0Лас-Пальмас
14.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Атлетико М4 : 2
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 1 : 2Атлетико М
02.04.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Атлетико М0 : 1
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 1 : 1Атлетико М
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Атлетико М2 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3170
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3166
3
Лига чемпионов
Атлетико М3163
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3157
5
Лига Европы
Вильярреал3051
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3148
7 Сельта3143
8 Мальорка3143
9 Реал Сосьедад3141
10 Райо Вальекано3140
11 Хетафе3239
12 Эспаньол3138
13 Осасуна3138
14 Валенсия3137
15 Севилья3136
16 Жирона3134
17 Алавес3130
18
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
19
Зона вылета
Леганес3128
20
Зона вылета
Вальядолид3116

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