Лас-Пальмас - Атлетико 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 21:00
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
19 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Атлетико, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Динко Хоркаш
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|18
|пз
|Росада Вити
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|21
|пз
|Стефан Байчетич
|10
|пз
|Альберто Молейро
|37
|нп
|Фабиу Силва
|16
|нп
|Оливер Макбарни
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|4
|пз
|Конор Галлахер
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|5 : 0
|03.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|28.01.2018
|Испания - Примера
|21-й тур
|3 : 0
|26.08.2017
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 5
|29.04.2017
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 5
|10.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 3
|03.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|17.12.2016
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|17.01.2016
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 3
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 3
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 3
|31.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|14.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|4 : 2
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|02.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|66
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|63
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|30
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|31
|48
|7
|Сельта
|31
|43
|8
|Мальорка
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|31
|41
|10
|Райо Вальекано
|31
|40
|11
|Хетафе
|32
|39
|12
|Эспаньол
|31
|38
|13
|Осасуна
|31
|38
|14
|Валенсия
|31
|37
|15
|Севилья
|31
|36
|16
|Жирона
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Леганес
|31
|28
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|31
|16