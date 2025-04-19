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Рома - Верона 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
19 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Рома
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Верона, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Верона
Верона
99 Сербия вр Миле Свилар
19 Турция зщ Зеки Челик
23 Италия зщ Джанлука Манчини
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
3 Испания зщ Анхелиньо
17 Франция пз Ману Коне
16 Аргентина пз Леандро Паредес
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
18 Аргентина нп Матиас Соуле
11 Украина нп Артём Довбик
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
42 Италия зщ Диего Коппола
6 Аргентина зщ Николас Валентини
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
27 Польша зщ Павел Давидович
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
33 Словакия пз Ондрей Дуда
24 Франция пз Антуан Бернед
9 Швеция нп Амин Сарр
35 Колумбия нп Даниэль Москера
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Верона3 : 2Рома
20.01.2024 Италия - Серия А 21-й тур Рома2 : 1Верона
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Верона2 : 1Рома
19.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Рома1 : 0Верона
31.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 12-й тур Верона1 : 3Рома
19.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Рома2 : 2Верона
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Верона3 : 2Рома
31.01.2021 Италия - Серия А 20-й тур Рома3 : 1Верона
19.09.2020 Италия - Серия А 1-й тур Верона3 : 0 ТРома
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Рома2 : 1Верона
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур 1 : 1Рома
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Рома1 : 1
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 0 : 1Рома
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Рома1 : 0
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1Рома
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Верона0 : 0
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 1 : 1Верона
31.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Верона0 : 0
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 0 : 1Верона
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Верона1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3271
2
Лига чемпионов
Наполи3268
3
Лига чемпионов
Аталанта3261
4
Лига чемпионов
Ювентус3259
5
Лига Европы
Болонья3257
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3256
7 Рома3254
8 Фиорентина3253
9 Милан3251
10 Торино3240
11 Удинезе3240
12 Дженоа3239
13 Комо3236
14 Верона3232
15 Кальяри3230
16 Парма3228
17 Лечче3226
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3224
20
Зона вылета
Монца3215

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