Рома - Верона 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
19 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Верона, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Верона
Верона
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|18
|нп
|Матиас Соуле
|11
|нп
|Артём Довбик
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|42
|зщ
|Диего Коппола
|6
|зщ
|Николас Валентини
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|27
|зщ
|Павел Давидович
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|24
|пз
|Антуан Бернед
|9
|нп
|Амин Сарр
|35
|нп
|Даниэль Москера
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|3 : 2
|20.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|1 : 0
|31.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|1 : 3
|19.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 2
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 1
|19.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 0 Т
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 1
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|71
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|68
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|32
|61
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Болонья
|32
|57
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|32
|56
|7
|Рома
|32
|54
|8
|Фиорентина
|32
|53
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|32
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Дженоа
|32
|39
|13
|Комо
|32
|36
|14
|Верона
|32
|32
|15
|Кальяри
|32
|30
|16
|Парма
|32
|28
|17
|Лечче
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|32
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|32
|15