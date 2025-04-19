Вердер - Бохум 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 15:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
19 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Бохум, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|5
|зщ
|Амос Пипер
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|15
|нп
|Оливер Бёрк
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Тимо Хорн
|14
|зщ
|Тим Эрман
|13
|зщ
|Яков Медич
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|24
|пз
|Матс Панневиг
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|17
|пз
|Том Краус
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|11
|нп
|Георгиос Масурас
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|14.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|25.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.03.2010
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|25.10.2009
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 4
|25.04.2009
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 2
|08.11.2008
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|03.02.2008
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|13.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 4
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|0 : 4
|28.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|69
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|48
| 5
Лига Европы
|Майнц
|29
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|29
|45
|7
|Боруссия М
|29
|44
|8
|Боруссия Д
|29
|42
|9
|Вердер
|29
|42
|10
|Аугсбург
|29
|42
|11
|Штутгарт
|29
|40
|12
|Вольфсбург
|29
|38
|13
|Унион
|29
|34
|14
|Хоффенхайм
|29
|30
|15
|Санкт-Паули
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|29
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|29
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|29
|18