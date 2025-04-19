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Вердер - Бохум 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 15:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
19 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Вердер
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Бохум, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Бохум
Бохум
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
4 Германия зщ Никлас Штарк
32 Австрия зщ Марко Фридль
5 Германия зщ Амос Пипер
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
27 Германия зщ Феликс Агу
6 Дания пз Йенс Стаге
14 Бельгия пз Сенне Линен
20 Австрия пз Романо Шмид
15 Шотландия нп Оливер Бёрк
7 Германия нп Марвин Дукш
1 Германия вр Тимо Хорн
14 Германия зщ Тим Эрман
13 Хорватия зщ Яков Медич
5 Бразилия зщ Бернардо
15 Германия зщ Феликс Пасслак
24 Германия пз Матс Панневиг
6 Франция пз Ибраима Сиссоко
17 Германия пз Том Краус
32 Германия пз Максимилиан Виттек
11 Греция нп Георгиос Масурас
33 Германия нп Филипп Хофман
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Германия Петер Цейдлер
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Бохум0 : 1Вердер
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Вердер4 : 1Бохум
14.01.2024 Германия - Бундеслига 17-й тур Бохум1 : 1Вердер
25.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Вердер3 : 0Бохум
03.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Бохум0 : 2Вердер
20.03.2010 Германия - Бундеслига 27-й тур Вердер3 : 2Бохум
25.10.2009 Германия - Бундеслига 10-й тур Бохум1 : 4Вердер
25.04.2009 Германия - Бундеслига 29-й тур Вердер3 : 2Бохум
08.11.2008 Германия - Бундеслига 12-й тур Бохум0 : 0Вердер
03.02.2008 Германия - Бундеслига 18-й тур Вердер1 : 2Бохум
13.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур 1 : 2Вердер
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Вердер2 : 0
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 0 : 3Вердер
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Вердер2 : 4
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 0 : 2Вердер
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Бохум1 : 2
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Бохум0 : 4
28.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 3 : 1Бохум
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Бохум1 : 3
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 2 : 3Бохум
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2969
2
Лига чемпионов
Байер2963
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2951
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2948
5
Лига Европы
Майнц2946
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2945
7 Боруссия М2944
8 Боруссия Д2942
9 Вердер2942
10 Аугсбург2942
11 Штутгарт2940
12 Вольфсбург2938
13 Унион2934
14 Хоффенхайм2930
15 Санкт-Паули2929
16
Стыковая зона
Хайденхайм2922
17
Зона вылета
Бохум2920
18
Зона вылета
Хольштайн2918

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