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Хайденхайм - Бавария 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 15:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
19 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Хайденхайм
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Бавария, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Бавария
Мюнхен
1 Германия вр Кевин Мюллер
2 Германия зщ Марнон Буш
6 Германия зщ Патрик Майнка
4 Германия зщ Тим Зирслебен
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
3 Германия пз Ян Шёппнер
39 Германия пз Никлас Дорш
13 Германия пз Франс Кретциг
21 Германия пз Адриан Бек
18 Германия нп Марвин Пирингер
40 Германия вр Йонас Урбиг
15 Англия зщ Эрик Дайер
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
27 Австрия пз Конрад Лаймер
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция нп Майкл Олисе
25 Германия нп Томас Мюллер
11 Франция нп Кингсли Коман
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Бавария4 : 2Хайденхайм
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Хайденхайм3 : 2Бавария
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Бавария4 : 2Хайденхайм
03.04.2019 Кубок Германии 1/4 финала Бавария5 : 4Хайденхайм
13.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур 3 : 0Хайденхайм
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Хайденхайм0 : 1
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 0 : 1Хайденхайм
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Хайденхайм3 : 1
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 1Хайденхайм
16.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 2 : 2Бавария
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Бавария2 : 2
08.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Бавария1 : 2
04.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 1 : 3Бавария
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Бавария3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2969
2
Лига чемпионов
Байер2963
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2951
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2948
5
Лига Европы
Майнц2946
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2945
7 Боруссия М2944
8 Боруссия Д2942
9 Вердер2942
10 Аугсбург2942
11 Штутгарт2940
12 Вольфсбург2938
13 Унион2934
14 Хоффенхайм2930
15 Санкт-Паули2929
16
Стыковая зона
Хайденхайм2922
17
Зона вылета
Бохум2920
18
Зона вылета
Хольштайн2918

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