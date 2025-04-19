Хайденхайм - Бавария 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 15:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
19 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Бавария, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|39
|пз
|Никлас Дорш
|13
|пз
|Франс Кретциг
|21
|пз
|Адриан Бек
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|нп
|Майкл Олисе
|25
|нп
|Томас Мюллер
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Венсан Компани
История личных встреч
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|03.04.2019
|Кубок Германии
|1/4 финала
|5 : 4
|13.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|16.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 2
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|08.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|04.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|69
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|48
| 5
Лига Европы
|Майнц
|29
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|29
|45
|7
|Боруссия М
|29
|44
|8
|Боруссия Д
|29
|42
|9
|Вердер
|29
|42
|10
|Аугсбург
|29
|42
|11
|Штутгарт
|29
|40
|12
|Вольфсбург
|29
|38
|13
|Унион
|29
|34
|14
|Хоффенхайм
|29
|30
|15
|Санкт-Паули
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|29
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|29
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|29
|18