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Унион - Штутгарт 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 18:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
19 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Унион
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Штутгарт, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Штутгарт
Штутгарт
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
4 Португалия зщ Диогу Лейте
28 Австрия зщ Кристофер Триммель
19 Германия зщ Яник Хаберер
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
8 Германия пз Рани Хедира
13 Венгрия пз Андраш Шефер
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
23 Сербия нп Андрей Илич
33 Германия вр Александр Нюбель
20 Швейцария зщ Леонидас Стергиу
29 Германия зщ Финн Ельч
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия нп Джейми Левелинг
26 Германия нп Дениз Ундав
27 Германия нп Крис Фюрих
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
06.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Штутгарт3 : 2Унион
08.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Штутгарт2 : 0Унион
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала Штутгарт1 : 0Унион
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Унион0 : 3Штутгарт
01.04.2023 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион3 : 0Штутгарт
09.10.2022 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт0 : 1Унион
12.03.2022 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион1 : 1Штутгарт
24.10.2021 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт1 : 1Унион
17.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Унион2 : 1Штутгарт
15.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур Штутгарт2 : 2Унион
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур 0 : 0Унион
06.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Унион1 : 0
30.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 1 : 2Унион
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Унион1 : 1
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 2Унион
13.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Штутгарт1 : 2
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 0 : 4Штутгарт
02.04.2025 Кубок Германии 1/2 финала Штутгарт3 : 1
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 1 : 0Штутгарт
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Штутгарт3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2969
2
Лига чемпионов
Байер2963
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2951
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2948
5
Лига Европы
Майнц2946
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2945
7 Боруссия М2944
8 Боруссия Д2942
9 Вердер2942
10 Аугсбург2942
11 Штутгарт2940
12 Вольфсбург2938
13 Унион2934
14 Хоффенхайм2930
15 Санкт-Паули2929
16
Стыковая зона
Хайденхайм2922
17
Зона вылета
Бохум2920
18
Зона вылета
Хольштайн2918

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