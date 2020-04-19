Унион - Штутгарт 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 18:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
19 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Штутгарт, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|8
|пз
|Рани Хедира
|13
|пз
|Андраш Шефер
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|23
|нп
|Андрей Илич
|33
|вр
|Александр Нюбель
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|29
|зщ
|Финн Ельч
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|06.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|09.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|06.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|13.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|0 : 4
|02.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|3 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|69
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|48
| 5
Лига Европы
|Майнц
|29
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|29
|45
|7
|Боруссия М
|29
|44
|8
|Боруссия Д
|29
|42
|9
|Вердер
|29
|42
|10
|Аугсбург
|29
|42
|11
|Штутгарт
|29
|40
|12
|Вольфсбург
|29
|38
|13
|Унион
|29
|34
|14
|Хоффенхайм
|29
|30
|15
|Санкт-Паули
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|29
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|29
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|29
|18