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Херенвен - Алмере Сити 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 20:00
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
19 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 31-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Херенвен
Алмере Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Алмере Сити, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Алмере Сити
Алмере
44 Нидерланды вр Андрис Нопперт
15 Ирак зщ Хуссейн Али
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
11 Германия зщ Матс Кёлерт
16 Швеция пз Marcus Linday
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
14 Нидерланды пз Levi Smans
10 Бельгия пз Ilias Sebaoui
30 Иран нп Алиреза Джаханбакш
18 Молдавия нп Йон Николэеску
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
27 Люксембург зщ Марвин Мартинш
15 Уэльс зщ Джеймс Лоуренс
14 Греция зщ Василиос Загаритис
19 Нидерланды пз Том Хайе
28 Нидерланды пз Тим Ресевёр
18 Канада пз Шарль-Андреас Брим
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
11 Франция нп Жуниор Кадиль
9 Франция нп Томас Робине
Главные тренеры
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Алмере Сити3 : 0Херенвен
03.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Алмере Сити1 : 1Херенвен
01.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Херенвен3 : 0Алмере Сити
12.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 29-й тур 3 : 1Херенвен
04.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур Херенвен3 : 1
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 2 : 0Херенвен
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Херенвен1 : 1
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 1Херенвен
12.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 29-й тур 5 : 0Алмере Сити
05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур Алмере Сити2 : 2
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 0 : 2Алмере Сити
14.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Алмере Сити1 : 1
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 1 : 0Алмере Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2973
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2964
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2959
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2956
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2948
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2946
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2946
8
Плей-офф Лиги конференций
Хераклес2935
9 Спарта2934
10 Херенвен2934
11 НЕК Неймеген2933
12 Фортуна2933
13 Гронинген2932
14 ПЕК Зволле2931
15 НАК Бреда2931
16
Стыковая зона
Виллем II2924
17
Зона вылета
Валвейк2919
18
Зона вылета
Алмере Сити2919

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