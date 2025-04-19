Херенвен - Алмере Сити 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 20:00
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
19 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 31-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Алмере Сити, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Алмере Сити
Алмере
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|15
|зщ
|Хуссейн Али
|4
|зщ
|Сам Керстен
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|16
|пз
|Marcus Linday
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|14
|пз
|Levi Smans
|10
|пз
|Ilias Sebaoui
|30
|нп
|Алиреза Джаханбакш
|18
|нп
|Йон Николэеску
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|27
|зщ
|Марвин Мартинш
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|19
|пз
|Том Хайе
|28
|пз
|Тим Ресевёр
|18
|пз
|Шарль-Андреас Брим
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|9
|нп
|Томас Робине
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|01.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 0
|12.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|29-й тур
|3 : 1
|04.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|3 : 1
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|12.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|29-й тур
|5 : 0
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|2 : 2
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 2
|14.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|29
|73
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|64
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|29
|56
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|29
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|29
|46
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Хераклес
|29
|35
|9
|Спарта
|29
|34
|10
|Херенвен
|29
|34
|11
|НЕК Неймеген
|29
|33
|12
|Фортуна
|29
|33
|13
|Гронинген
|29
|32
|14
|ПЕК Зволле
|29
|31
|15
|НАК Бреда
|29
|31
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|29
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|29
|19
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|29
|19