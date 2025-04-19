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АВС - Каза Пия 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 16:30
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
19 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
АВС
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Каза Пия, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Каза Пия
Лиссабон
13 Мексика вр Гильермо Очоа
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
3 Португалия зщ Рафаэл Родригеш
25 Португалия пз Томаш Тавареш
6 Франция пз Баптист Ру
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
15 Испания пз Хауме
17 Эквадор нп John Mercado
11 Швеция нп Бабатунде Акинсола
29 Кабо-Верде нп Зе Луиш
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
3 Нидерланды зщ Рубен Клюйверт
6 Португалия зщ Жозе Фонте
4 Португалия зщ Жоау Голарт
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
5 Португалия пз Леонарду Лелу
29 Франция пз Жереми Ливолан
14 Португалия нп Мигел Соуза
24 Коморские острова нп Iyad Mohamed
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
80 Бразилия нп Pablo
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Каза Пия1 : 1АВС
13.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур 4 : 1АВС
04.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур АВС0 : 3
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 4 : 1АВС
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 2 : 0АВС
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур АВС0 : 1
12.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Каза Пия0 : 1
07.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур 0 : 0Каза Пия
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Каза Пия2 : 1
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 3 : 1Каза Пия
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Каза Пия1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3072
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2969
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2960
5 Витория Гимарайнш2948
6 Санта-Клара3047
7 Фамаликан3043
8 Каза Пия2940
9 Эшторил2939
10 Морейренсе3035
11 Риу Аве3033
12 Насьонал2932
13 Арока2930
14 Жил Висенте2926
15 Эштрела2926
16
Стыковая зона
АВС2923
17
Зона вылета
Боавишта3021
18
Зона вылета
Фаренсе3021

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