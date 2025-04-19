АВС - Каза Пия 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 16:30
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
19 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Каза Пия, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Каза Пия
Лиссабон
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|3
|зщ
|Рафаэл Родригеш
|25
|пз
|Томаш Тавареш
|6
|пз
|Баптист Ру
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|15
|пз
|Хауме
|17
|нп
|John Mercado
|11
|нп
|Бабатунде Акинсола
|29
|нп
|Зе Луиш
|1
|вр
|Патрик Секейра
|3
|зщ
|Рубен Клюйверт
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|29
|пз
|Жереми Ливолан
|14
|нп
|Мигел Соуза
|24
|нп
|Iyad Mohamed
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|80
|нп
|Pablo
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|13.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|4 : 1
|04.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|4 : 1
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|12.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|07.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|30
|72
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|69
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|30
|62
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|29
|60
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|48
|6
|Санта-Клара
|30
|47
|7
|Фамаликан
|30
|43
|8
|Каза Пия
|29
|40
|9
|Эшторил
|29
|39
|10
|Морейренсе
|30
|35
|11
|Риу Аве
|30
|33
|12
|Насьонал
|29
|32
|13
|Арока
|29
|30
|14
|Жил Висенте
|29
|26
|15
|Эштрела
|29
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|29
|23
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|30
|21
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|30
|21