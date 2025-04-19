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Айнтрахт - Кайзерслаутерн 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 13:00
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
19 Апреля 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур
Айнтрахт Б
Кайзерслаутерн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Кайзерслаутерн, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
История личных встреч
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Кайзерслаутерн3 : 2Айнтрахт Б
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн5 : 0Айнтрахт Б
17.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Б2 : 1Кайзерслаутерн
08.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Б1 : 0Кайзерслаутерн
02.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Айнтрахт Б
04.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Б1 : 2Кайзерслаутерн
28.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Айнтрахт Б
02.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Кайзерслаутерн0 : 1Айнтрахт Б
17.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б1 : 0Кайзерслаутерн
20.12.2015 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Айнтрахт Б1 : 1Кайзерслаутерн
11.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур 2 : 4Айнтрахт Б
04.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Б3 : 2
30.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
16.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Айнтрахт Б1 : 5
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
12.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур Кайзерслаутерн1 : 2
06.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур 2 : 0Кайзерслаутерн
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Кайзерслаутерн3 : 1
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 5 : 3Кайзерслаутерн
07.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Кайзерслаутерн1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2952
2
Повышение
Кёльн2951
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг2947
4 Фортуна2947
5 Магдебург2946
6 Кайзерслаутерн2946
7 Падерборн 072945
8 Нюрнберг2944
9 Ганновер-962943
10 Карлсруэ2941
11 Шальке-042937
12 Герта2936
13 Дармштадт 982935
14 Гройтер Фюрт2935
15 Айнтрахт Б2930
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2928
17
Зона вылета
Ульм 18462926
18
Зона вылета
Ян2922

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