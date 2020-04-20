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Динамо М - Рубин 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 13:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
20 Апреля 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур
Динамо М
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Рубин, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Динамо М4 : 0Рубин
20.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Рубин0 : 4Динамо М
04.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Динамо М1 : 0Рубин
26.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин2 : 2Динамо М
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Динамо М2 : 0Рубин
17.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Рубин2 : 2Динамо М
28.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Рубин2 : 3Динамо М
26.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Динамо М2 : 0Рубин
01.05.2021 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Рубин2 : 0Динамо М
05.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин2 : 3Динамо М
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур 1 : 2Динамо М
16.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Динамо М0 : 0
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Динамо М
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Динамо М4 : 0Рубин
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 3 : 1Динамо М
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Рубин1 : 0
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Рубин1 : 0
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Динамо М4 : 0Рубин
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Рубин
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Рубин1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2452
2 Спартак М2550
3 Зенит2450
4 ЦСКА2447
5 Локомотив М2544
6 Динамо М2443
7 Рубин2436
8 Ростов2433
9 Акрон2528
10 Динамо Мх2527
11 Крылья Советов2426
12 Химки2423
13
Стыковая зона
Ахмат2423
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2520
15
Зона вылета
Оренбург2517
16
Зона вылета
Факел2415

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