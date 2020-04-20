Динамо М - Рубин 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 13:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
20 Апреля 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Рубин, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|4 : 0
|20.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|04.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|17.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|28.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 3
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 0
|01.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|2 : 0
|05.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|1 : 2
|16.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 0
|12.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|4 : 0
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|1 : 0
|12.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|4 : 0
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|24
|52
|2
|Спартак М
|25
|50
|3
|Зенит
|24
|50
|4
|ЦСКА
|24
|47
|5
|Локомотив М
|25
|44
|6
|Динамо М
|24
|43
|7
|Рубин
|24
|36
|8
|Ростов
|24
|33
|9
|Акрон
|25
|28
|10
|Динамо Мх
|25
|27
|11
|Крылья Советов
|24
|26
|12
|Химки
|24
|23
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|24
|23
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|25
|20
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|25
|17
| 16
Зона вылета
|Факел
|24
|15