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Реал Мадрид - Атлетик 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 21:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
20 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Реал Мадрид
Атлетик Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетик, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
35 Испания зщ Рауль Асенсио
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
14 Франция пз Орельен Тчуамени
10 Хорватия пз Лука Модрич
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
1 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Андони Горосабель
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
32 Испания зщ Адама Бойро
16 Испания пз Иньиго Руис
24 Испания пз Беньят Прадос
20 Испания пз Унаи Гомес
9 Гана нп Иньяки Уильямс
10 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
04.12.2024 Испания — Примера 19-й тур Атлетик Б2 : 1Реал Мадрид
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Реал Мадрид2 : 0Атлетик Б
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетик Б
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
03.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б1 : 0Реал Мадрид
16.01.2022 Суперкубок Испании Финал Атлетик Б0 : 2Реал Мадрид
22.12.2021 Испания - Примера 21-й тур Атлетик Б1 : 2Реал Мадрид
01.12.2021 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид1 : 0Атлетик Б
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
16.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 2
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 0 : 1Реал Мадрид
08.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 3 : 0Реал Мадрид
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Реал Мадрид1 : 2
01.04.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид4 : 4 ДВ
17.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Атлетик Б2 : 0
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Атлетик Б3 : 1
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 0 : 0Атлетик Б
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 0 : 0Атлетик Б
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Атлетик Б0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3273
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3166
3
Лига чемпионов
Атлетико М3163
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3157
5
Лига Европы
Вильярреал3051
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3148
7 Мальорка3244
8 Сельта3243
9 Райо Вальекано3241
10 Реал Сосьедад3141
11 Хетафе3239
12 Осасуна3138
13 Валенсия3238
14 Эспаньол3138
15 Севилья3136
16 Жирона3134
17 Алавес3130
18
Зона вылета
Леганес3229
19
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
20
Зона вылета
Вальядолид3116

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