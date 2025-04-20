Реал Мадрид - Атлетик 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 21:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
20 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетик, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|10
|пз
|Лука Модрич
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|32
|зщ
|Адама Бойро
|16
|пз
|Иньиго Руис
|24
|пз
|Беньят Прадос
|20
|пз
|Унаи Гомес
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|04.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|03.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|16.01.2022
|Суперкубок Испании
|Финал
|0 : 2
|22.12.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|01.12.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|16.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 2
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 1
|08.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|01.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 4 ДВ
|17.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|3 : 1
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|66
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|63
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|30
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|31
|48
|7
|Мальорка
|32
|44
|8
|Сельта
|32
|43
|9
|Райо Вальекано
|32
|41
|10
|Реал Сосьедад
|31
|41
|11
|Хетафе
|32
|39
|12
|Осасуна
|31
|38
|13
|Валенсия
|32
|38
|14
|Эспаньол
|31
|38
|15
|Севилья
|31
|36
|16
|Жирона
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Леганес
|32
|29
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|31
|16