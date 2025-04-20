Лилль - Осер 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 15:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
20 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Осер, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Осер
Осер
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|26
|пз
|Андре Гомеш
|20
|пз
|Митчел Баккер
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|19
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|16
|вр
|Донован Леон
|4
|зщ
|Жубал
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|80
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|18
|пз
|Ассан Диуссе
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|45
|пз
|Адо Онаиву
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|9
|нп
|Тео Бэр
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 0
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|4 : 1
|18.12.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 1
|29.10.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|03.03.2012
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|15.10.2011
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 3
|06.02.2011
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|19.09.2010
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|28.02.2010
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 2
|12.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|13.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 3
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|14.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|29
|77
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лион
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Лилль
|29
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|29
|50
|7
|Ницца
|29
|48
|8
|Брест
|29
|44
|9
|Ланс
|29
|42
|10
|Ренн
|30
|38
|11
|Осер
|29
|38
|12
|Тулуза
|29
|34
|13
|Нант
|29
|30
|14
|Анже
|29
|30
|15
|Реймс
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|29
|15