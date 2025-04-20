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Лилль - Осер 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 15:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
20 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Лилль
Осер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Осер, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Осер
Осер
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
31 Бразилия зщ Исмаили
21 Франция пз Бенжамен Андре
26 Португалия пз Андре Гомеш
20 Нидерланды пз Митчел Баккер
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
19 Бельгия нп Матиас Фернандес
9 Канада нп Джонатан Дэвид
16 Гвиана вр Донован Леон
4 Бразилия зщ Жубал
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
23 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
14 Гана зщ Гидеон Менса
80 Франция пз Хан-Ноа Массенго
18 Сенегал пз Ассан Диуссе
10 Франция пз Гаэтан Перрен
45 Япония пз Адо Онаиву
17 Мали пз Лассин Синайоко
9 Канада нп Тео Бэр
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
10.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Осер0 : 0Лилль
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Осер1 : 1Лилль
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Лилль4 : 1Осер
18.12.2021 Кубок Франции 1/32 финала Лилль3 : 1Осер
29.10.2013 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Лилль0 : 1 ДВОсер
03.03.2012 Франция - Лига 1 26-й тур Лилль2 : 2Осер
15.10.2011 Франция - Лига 1 10-й тур Осер1 : 3Лилль
06.02.2011 Франция - Лига 1 22-й тур Осер1 : 1Лилль
19.09.2010 Франция - Лига 1 6-й тур Лилль1 : 0Осер
28.02.2010 Франция - Лига 1 26-й тур Лилль1 : 2Осер
12.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур 1 : 2Лилль
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 2 : 1Лилль
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Лилль1 : 0
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 1 : 0Лилль
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Лилль1 : 2
13.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Осер1 : 3
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 0 : 1Осер
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Осер1 : 0
14.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 1 : 1Осер
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 2Осер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2977
2
Лига чемпионов
Монако2953
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лион2951
5
Лига Европы
Лилль2950
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2950
7 Ницца2948
8 Брест2944
9 Ланс2942
10 Ренн3038
11 Осер2938
12 Тулуза2934
13 Нант2930
14 Анже2930
15 Реймс2929
16
Стыковая зона
Гавр3027
17
Зона вылета
Сент-Этьен2924
18
Зона вылета
Монпелье2915

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