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Балтика - Сокол 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 17:00
20 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур
Балтика
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Сокол, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Сокол1 : 1Балтика
14.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Балтика1 : 0Сокол
30.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Сокол1 : 0Балтика
12.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Балтика0 : 0Сокол
17.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Сокол1 : 1Балтика
25.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Балтика1 : 1Сокол
05.10.2014 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Сокол1 : 1Балтика
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Балтика1 : 5
13.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Балтика2 : 0
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур 2 : 1Балтика
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 2Балтика
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Балтика2 : 4
13.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Сокол1 : 2
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 0Сокол
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Сокол0 : 0
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 2 : 1Сокол
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 2 : 2Сокол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2862
2
Повышение
Черноморец2951
3
Стыковая зона
Торпедо М2851
4
Стыковая зона
Урал2849
5 Сочи2847
6 СКА-Хабаровск2944
7 Енисей2939
8 Родина2838
9 Ротор2837
10 Арсенал Т2836
11 Чайка2934
12 Нефтехимик2934
13 КАМАЗ2933
14 Шинник2832
15 Уфа2826
16
Зона вылета
Алания2823
17
Зона вылета
Тюмень2823
18
Зона вылета
Сокол2822

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