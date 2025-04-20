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Фенербахче - Кайсериспор 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 18:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
20 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 32-й тур
Фенербахче
Кайсериспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Кайсериспор, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Кайсериспор
Кайсери
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Босния и Герцеговина Сергей Якирович
Босния и Герцеговина Сергей Якирович
История личных встреч
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур Кайсериспор2 : 6Фенербахче
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур Фенербахче3 : 0Кайсериспор
20.12.2023 Турция - Суперлига 17-й тур Кайсериспор3 : 4Фенербахче
04.03.2023 Турция - Суперлига 24-й тур Кайсериспор1 : 2Фенербахче
03.09.2022 Турция - Суперлига 5-й тур Фенербахче2 : 0Кайсериспор
02.04.2022 Турция - Суперлига 31-й тур Кайсериспор0 : 4Фенербахче
07.11.2021 Турция - Суперлига 12-й тур Фенербахче2 : 2Кайсериспор
15.05.2021 Турция - Суперлига 42-й тур Кайсериспор1 : 2Фенербахче
25.01.2021 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче3 : 0Кайсериспор
12.06.2020 Турция - Суперлига 27-й тур Фенербахче2 : 1Кайсериспор
13.04.2025 Турция — Суперлига 31-й тур 1 : 3Фенербахче
06.04.2025 Турция — Суперлига 30-й тур Фенербахче4 : 1
28.03.2025 Турция — Суперлига 29-й тур 2 : 4Фенербахче
16.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур Фенербахче0 : 0
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 0 : 2 3 : 2Фенербахче
13.04.2025 Турция — Суперлига 31-й тур Кайсериспор1 : 0
04.04.2025 Турция — Суперлига 30-й тур 0 : 2Кайсериспор
28.03.2025 Турция — Суперлига 29-й тур Кайсериспор5 : 0
15.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур 1 : 0Кайсериспор
08.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур Кайсериспор3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай3077
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2971
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор3051
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор3050
5 Бешикташ3049
6 Истанбул Башакшехир2945
7 Трабзонспор3042
8 Газиантеп2942
9 Касымпаша3142
10 Гёзтепе3040
11 Коньяспор3140
12 Антальяспор3040
13 Кайсериспор2936
14 Бодрум3134
15 Ризеспор2934
16
Зона вылета
Аланьяспор2931
17
Зона вылета
Сивасспор3131
18
Зона вылета
Хатайспор3019
19
Зона вылета
Адана Демирспор30-2

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