Фенербахче - Кайсериспор 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 18:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
20 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 32-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Кайсериспор, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Кайсериспор
Кайсери
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Сергей Якирович
|Сергей Якирович
История личных встреч
|23.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|2 : 6
|12.05.2024
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|3 : 0
|20.12.2023
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|3 : 4
|04.03.2023
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|1 : 2
|03.09.2022
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 0
|02.04.2022
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|0 : 4
|07.11.2021
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 2
|15.05.2021
|Турция - Суперлига
|42-й тур
|1 : 2
|25.01.2021
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|3 : 0
|12.06.2020
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|13.04.2025
|Турция — Суперлига
|31-й тур
|1 : 3
|06.04.2025
|Турция — Суперлига
|30-й тур
|4 : 1
|28.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|2 : 4
|16.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|0 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2 3 : 2
|13.04.2025
|Турция — Суперлига
|31-й тур
|1 : 0
|04.04.2025
|Турция — Суперлига
|30-й тур
|0 : 2
|28.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|5 : 0
|15.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|30
|77
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|29
|71
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|30
|51
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|30
|50
|5
|Бешикташ
|30
|49
|6
|Истанбул Башакшехир
|29
|45
|7
|Трабзонспор
|30
|42
|8
|Газиантеп
|29
|42
|9
|Касымпаша
|31
|42
|10
|Гёзтепе
|30
|40
|11
|Коньяспор
|31
|40
|12
|Антальяспор
|30
|40
|13
|Кайсериспор
|29
|36
|14
|Бодрум
|31
|34
|15
|Ризеспор
|29
|34
| 16
Зона вылета
|Аланьяспор
|29
|31
| 17
Зона вылета
|Сивасспор
|31
|31
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|30
|19
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|30
|-2