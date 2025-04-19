Дармштадт 98 - Ганновер-96 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 22:54
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
20 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Ганновер-96, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|04.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|13.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|28.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|07.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|10.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|14.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|25.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2
|23.01.2016
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|12.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|05.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|28.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 0
|12.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 3
|04.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|14.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|29
|52
| 2
Повышение
|Кёльн
|29
|51
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|30
|48
|4
|Падерборн 07
|30
|48
|5
|Фортуна
|30
|48
|6
|Магдебург
|29
|46
|7
|Кайзерслаутерн
|30
|46
|8
|Нюрнберг
|30
|44
|9
|Ганновер-96
|29
|43
|10
|Карлсруэ
|29
|41
|11
|Шальке-04
|29
|37
|12
|Герта
|29
|36
|13
|Дармштадт 98
|29
|35
|14
|Гройтер Фюрт
|29
|35
|15
|Айнтрахт Б
|30
|33
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|29
|28
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ян
|29
|22