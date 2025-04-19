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Дармштадт 98 - Ганновер-96 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 22:54
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
20 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур
Дармштадт 98
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Ганновер-96, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Ганновер-961 : 2Дармштадт 98
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-962 : 1Дармштадт 98
04.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Дармштадт 981 : 0Ганновер-96
13.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Ганновер-962 : 2Дармштадт 98
28.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Дармштадт 984 : 0Ганновер-96
07.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-961 : 2Дармштадт 98
10.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Дармштадт 981 : 2Ганновер-96
14.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Дармштадт 983 : 2Ганновер-96
25.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-961 : 2Дармштадт 98
23.01.2016 Германия - Бундеслига 18-й тур Ганновер-961 : 2Дармштадт 98
12.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур 1 : 1Дармштадт 98
05.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур Дармштадт 981 : 0
28.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 2 : 1Дармштадт 98
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 2 : 1Дармштадт 98
07.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Дармштадт 983 : 0
12.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур Ганновер-961 : 3
04.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур 1 : 0Ганновер-96
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Ганновер-960 : 0
14.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 1 : 2Ганновер-96
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Ганновер-961 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2952
2
Повышение
Кёльн2951
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг3048
4 Падерборн 073048
5 Фортуна3048
6 Магдебург2946
7 Кайзерслаутерн3046
8 Нюрнберг3044
9 Ганновер-962943
10 Карлсруэ2941
11 Шальке-042937
12 Герта2936
13 Дармштадт 982935
14 Гройтер Фюрт2935
15 Айнтрахт Б3033
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2928
17
Зона вылета
Ульм 18462926
18
Зона вылета
Ян2922

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