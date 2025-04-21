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Куинз Парк Рейнджерс - Суонси Сити 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 16:00
Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
21 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Суонси Сити, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Суонси Сити3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Суонси Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Суонси Сити
21.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Суонси Сити
03.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Суонси Сити1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
07.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Суонси Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
25.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Суонси Сити
20.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Суонси Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Суонси Сити
11.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Суонси Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
09.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 1 : 3Куинз Парк Рейнджерс
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур Суонси Сити1 : 0
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 0 : 1Суонси Сити
09.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Суонси Сити3 : 0
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Суонси Сити1 : 0
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 2 : 2Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4391
2
Повышение
Бёрнли4391
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4386
4
Плей-офф
Сандерленд4376
5
Плей-офф
Бристоль Сити4367
6
Плей-офф
Ковентри Сити4366
7 Мидлсбро4363
8 Вест Бромвич Альбион4360
9 Миллуолл4360
10 Блэкберн Роверс4359
11 Суонси Сити4357
12 Уотфорд4356
13 Норвич Сити4353
14 Куинз Парк Рейнджерс4353
15 Шеффилд Уэнсдей4353
16 Сток Сити4350
17 Престон Норт Энд4349
18 Портсмут4349
19 Оксфорд Юнайтед4348
20 Халл Сити4345
21 Дерби Каунти4343
22
Зона вылета
Лутон Таун4343
23
Зона вылета
Кардифф Сити4342
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4340

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